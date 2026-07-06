Windows 11 Fehler lässt eine einzelne Datei auf bis zu 500 GB anwachsen

Microsoft hat offiziell einen schwerwiegenden Fehler im Betriebssystem Windows 11 eingeräumt. Aufgrund dieser Störung kann eine normale Systemdatei unkontrolliert anwachsen und hunderte Gigabyte an freiem Speicherplatz auf der Festplatte belegen. Dies führt bei Nutzern zu unerwarteten Problemen, da der belegte Systemspeicher die allgemeine Leistung des Computers negativ beeinflusst. Dies berichtet Ixbt.com .

Das Problem steht in direktem Zusammenhang mit einer Datei namens CapabilityAccessManager.db-wal . Diese Datei ist Teil der Komponente Capability Access Manager, die für die Verwaltung von App-Berechtigungen für Funktionen wie Mikrofon, Kamera, Geolokalisierung und Bildschirmaufzeichnung zuständig ist. Normalerweise sollte diese Protokolldatei nicht mehr als einige Megabyte groß sein, doch ein Systemfehler lässt sie auf eine enorme Größe anwachsen.

Laut Windows Latest, das sich auf Nutzerbeschwerden beruft, hat die Dateigröße in einigen Fällen 70, 110, 200 und sogar 500 GB überschritten. Das Schlimmste daran ist, dass Windows 11 den Nutzer nicht warnt, wenn der Speicher voll läuft. Die integrierten Diagnosetools zeigen lediglich an, dass der Speicherplatz vom Bereich "System und reservierte Dateien" belegt wird, geben aber nicht an, welche Datei genau dafür verantwortlich ist.

Lösung und Updates

Microsoft-Spezialisten haben an der Behebung dieses Fehlers gearbeitet. Es wurde mitgeteilt, dass die Lösung des Problems in dem im Juni veröffentlichten optionalen Updateenthalten ist. Dieses Paket zielt darauf ab, die Systemstabilität zu gewährleisten und speicherbezogene Anomalien zu stoppen.

Für die meisten Nutzer wird dieser Fix automatisch installiert. Nach den Plänen des Unternehmens wird erwartet, dass dieser Fehler mit dem traditionellen "Patch Tuesday"-Updatepaket Mitte Juli vollständig behoben sein wird. Bis dahin wird den Nutzern empfohlen, regelmäßig nach Systemupdates zu suchen.

Diese Informationen sind auch für Nutzer in Usbekistan relevant, da das Betriebssystem Windows 11 im Land weit verbreitet ist. Wenn sich Ihr Laufwerk C: unerklärlicherweise füllt, könnte dies mit dem oben genannten Fehler zusammenhängen. In einer solchen Situation ist die Aktualisierung des Systems auf die neueste Version die beste Lösung.

Der Tech-Gigant merkt an, dass solche Fehler in modernen, komplexen Betriebssystemen natürlich vorkommen können, ihre rechtzeitige Erkennung und Behebung jedoch aus Sicherheits- und Komfortgründen wichtig ist. Nutzern wird davon abgeraten, Systemdateien mit Software von Drittanbietern zu löschen, da dies den Betrieb von Windows beschädigen könnte.