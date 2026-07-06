Jude Bellingham: „Sagt eurem Chef, dass ihr morgen nicht zur Arbeit kommt“

Der englische Nationalspieler Jude Bellingham richtete nach dem 3:2-Sieg im Achtelfinale der WM 2026 gegen Mexiko einen emotionalen Appell an die Fans.

Der 23-Jährige erzielte einen Doppelpack, führte England ins Viertelfinale und wurde zum Spieler des Spiels gewählt.

„Schreibt eurem Chef“

Bellingham sagte, er könne sich die Feierlichkeiten in England nach dem Sieg vorstellen und gab den Fans einen humorvollen Rat.

„Schreibt euren Chefs und sagt ihnen, dass ihr morgen nicht zur Arbeit kommt“, sagte der Spieler.

Er ist der Meinung, dass Fans aus allen Teilen Englands und aus den verschiedensten Berufen derzeit hinter einer Mannschaft stehen.

„Ich kann mir das Chaos in England gerade vorstellen“

Der Mittelfeldspieler von Real Madrid betonte, dass er sich die feierliche Stimmung im Land lebhaft vorstellen könne.

„Ich kann mir das Chaos in England gerade vorstellen, während wir unseren Sieg feiern. Egal woher ihr kommt oder was ihr macht, ich habe das Gefühl, dass alle Fans gemeinsam feiern“, wurde er von der BBC zitiert.

Bellingham sagt, sein Traum sei wahr geworden

Der Spieler betonte, dass einer seiner größten Kindheitsträume darin bestand, für die englische Nationalmannschaft zu spielen und den Fans unvergessliche Abende zu bereiten.

„Mein Traum war es, Teil der englischen Mannschaft zu sein, das Land zu vereinen und den Menschen solche Abende zu schenken, an die sie sich noch Jahre erinnern werden“, sagte er.

„Ich bin sehr stolz auf unser Team“

Bellingham lobte den Charakter, den die Mannschaft in dem schwierigen und intensiven Spiel gegen Mexiko gezeigt hat.

„Ich bin sehr stolz auf unser Team. Was wir erreicht haben, ist wirklich unglaublich“, sagte der Spieler.

Nach dem Sieg gegen Mexiko zog England ins Viertelfinale ein. Bellingham wurde mit seinem Doppelpack und einer weiteren Glanzleistung zum Helden des Spiels.