Arsenal-Leistungsträger verpassen Saisonstart: Saka und Rice fallen aus

·42·Sport
Arsenal-Leistungsträger verpassen Saisonstart: Saka und Rice fallen aus

Der amtierende Premier-League-Meister Arsenal beginnt die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 mit erheblichen personellen Problemen. Es wurde offiziell bestätigt, dass die Stars des Londoner Klubs – Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke und Eberechi Eze – die ersten Testspiele vor der neuen Saison verpassen werden. Grund dafür ist der erfolgreiche Lauf der englischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika. Dies berichtet Goal.com .

Laut Football London fällt die obligatorische Ruhepause für die Spieler von Mikel Arteta aufgrund des Einzugs ins Viertelfinale mit dem Sommer-Trainingslager des Vereins zusammen. Gemäß den internen Regularien hat jeder Spieler, der an internationalen Turnieren teilnimmt, nach Abschluss des Wettbewerbs Anspruch auf mindestens drei Wochen Erholung.

Verletzungen und Genesungsprozess

Erschwerend kommt hinzu, dass die Leistungsträger von Arsenal nicht nur mit Müdigkeit, sondern auch mit verschiedenen Verletzungen zu kämpfen haben. Bukayo Saka unterstützt das Nationalteam trotz Problemen an der Achillessehne. Mittelfeldspieler Declan Rice spielt, wie Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel betonte, unter starken Schmerzen aufgrund von Nervenproblemen im Knie.

Die englische Nationalmannschaft besiegte Brasilien im Achtelfinale und feierte einen der größten Siege in der Geschichte des Landes. Nun treffen sie am Samstag auf Norwegen. Sollten die Engländer das Halbfinale erreichen, verzögert sich die Rückkehr der Arsenal-Spieler weiter. Dies ist ein schwerer Verlust für den Londoner Klub, der seinen Meistertitel verteidigen will.

Änderungen bei der Saisonvorbereitung

Arsenal beginnt seine sommerliche Vorbereitungsphase am 1. August mit einem Spiel gegen Girona. Es ist sicher, dass die vier genannten Spieler an dieser Partie nicht teilnehmen werden. Laut Goal.com werden Saka, Rice, Eze und Madueke zudem das zweite Testspiel am 5. August in Dublin gegen Real Betis verpassen, falls England das Halbfinale erreicht.

Für Mikel Arteta bedeutet diese Situation eine notwendige Überarbeitung der Strategie für die Saisonvorbereitung. Obwohl Stars wie Kapitän Martin Odegaard zur Verfügung stehen, könnte das Fehlen fast der halben Stammelf während eines wichtigen Teils des Trainings die taktische Abstimmung erschweren. Dennoch priorisiert die Vereinsführung die Gesundheit der Spieler.

ArsenalEnglandBukayo SakaDeclan RiceFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Sensationelles Versprechen von Ronaldo: „Bei einem Sieg schenke ich einen Rolls-Royce“Sensationelles Versprechen von Ronaldo: „Bei einem Sieg schenke ich einen Rolls-Royce“Heute, 20:19Zeit, den Rekord von Roger Milla zu brechen: Wann werden Cristiano Ronaldo und Lionel Messi zurücktreten?Zeit, den Rekord von Roger Milla zu brechen: Wann werden Cristiano Ronaldo und Lionel Messi zurücktreten?Heute, 20:13Jude Bellingham: „Sagt eurem Chef, dass ihr morgen nicht zur Arbeit kommt“Jude Bellingham: „Sagt eurem Chef, dass ihr morgen nicht zur Arbeit kommt“Heute, 19:24Wird Erling Haaland zu Real Madrid wechseln: Der Vater des Spielers und Insider geben die endgültige AntwortWird Erling Haaland zu Real Madrid wechseln: Der Vater des Spielers und Insider geben die endgültige AntwortHeute, 18:55Lionel Messi im Kreise seiner Familie: Argentiniens Kapitän tankt Kraft vor den entscheidenden Spielen der WM 2026Lionel Messi im Kreise seiner Familie: Argentiniens Kapitän tankt Kraft vor den entscheidenden Spielen der WM 2026Heute, 18:52Usbekistans U19-Boxer steigen morgen in den RingUsbekistans U19-Boxer steigen morgen in den RingHeute, 18:52
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan