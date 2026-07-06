Arsenal-Leistungsträger verpassen Saisonstart: Saka und Rice fallen aus

Der amtierende Premier-League-Meister Arsenal beginnt die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 mit erheblichen personellen Problemen. Es wurde offiziell bestätigt, dass die Stars des Londoner Klubs – Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke und Eberechi Eze – die ersten Testspiele vor der neuen Saison verpassen werden. Grund dafür ist der erfolgreiche Lauf der englischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika. Dies berichtet Goal.com .

Laut Football London fällt die obligatorische Ruhepause für die Spieler von Mikel Arteta aufgrund des Einzugs ins Viertelfinale mit dem Sommer-Trainingslager des Vereins zusammen. Gemäß den internen Regularien hat jeder Spieler, der an internationalen Turnieren teilnimmt, nach Abschluss des Wettbewerbs Anspruch auf mindestens drei Wochen Erholung.

Verletzungen und Genesungsprozess

Erschwerend kommt hinzu, dass die Leistungsträger von Arsenal nicht nur mit Müdigkeit, sondern auch mit verschiedenen Verletzungen zu kämpfen haben. Bukayo Saka unterstützt das Nationalteam trotz Problemen an der Achillessehne. Mittelfeldspieler Declan Rice spielt, wie Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel betonte, unter starken Schmerzen aufgrund von Nervenproblemen im Knie.

Die englische Nationalmannschaft besiegte Brasilien im Achtelfinale und feierte einen der größten Siege in der Geschichte des Landes. Nun treffen sie am Samstag auf Norwegen. Sollten die Engländer das Halbfinale erreichen, verzögert sich die Rückkehr der Arsenal-Spieler weiter. Dies ist ein schwerer Verlust für den Londoner Klub, der seinen Meistertitel verteidigen will.

Änderungen bei der Saisonvorbereitung

Arsenal beginnt seine sommerliche Vorbereitungsphase am 1. August mit einem Spiel gegen Girona. Es ist sicher, dass die vier genannten Spieler an dieser Partie nicht teilnehmen werden. Laut Goal.com werden Saka, Rice, Eze und Madueke zudem das zweite Testspiel am 5. August in Dublin gegen Real Betis verpassen, falls England das Halbfinale erreicht.

Für Mikel Arteta bedeutet diese Situation eine notwendige Überarbeitung der Strategie für die Saisonvorbereitung. Obwohl Stars wie Kapitän Martin Odegaard zur Verfügung stehen, könnte das Fehlen fast der halben Stammelf während eines wichtigen Teils des Trainings die taktische Abstimmung erschweren. Dennoch priorisiert die Vereinsführung die Gesundheit der Spieler.