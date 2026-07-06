Gehalt bis zu 5000 Euro: Italien schreibt Stellen für Ärzte aus

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Gehalt bis zu 5000 Euro: Italien schreibt Stellen für Ärzte aus

Für Ärzte und Pflegekräfte aus Usbekistan werden hochbezahlte Arbeitsplätze in der italienischen Region Sardinien angeboten. Dies teilte die Migrationsagentur mit.

Wie berichtet, gibt es offene Stellen für Notfallmediziner (Spezialisten mit Masterabschluss, Facharztdiplom oder entsprechendem Zertifikat) sowie für hochqualifiziertes Pflegepersonal (Kandidaten mit Bachelorabschluss). Es ist geplant, jährlich 100 Fachkräfte in diesen Bereichen einzustellen.

Um am Auswahlverfahren teilzunehmen, dürfen die Kandidaten nicht älter als 50 Jahre sein. Gleichzeitig werden Kandidaten unter 40 Jahren bevorzugt. Ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Medizin (Diplom) ist zwingend erforderlich. Berufserfahrung ist keine Voraussetzung, jedoch haben erfahrene Spezialisten einen Vorteil.

Zunächst absolvieren die Kandidaten einen Universität Perugia in Zusammenarbeit mit der 7-monatigen Online-Sprachkurs. Der Unterricht findet zu einer für die Kandidaten günstigen Zeit statt. Die Ausbildungskosten in Höhe von 600 Europro Monat werden vollständig von der Migrationsagentur übernommen.

Fachkräfte, die den Sprachkurs erfolgreich abschließen, beginnen ihre Arbeit in Italien mit einem Monatsgehalt von bis zu 3500 Euro . Durch Zuschläge für Überstunden und Nachtdienste kann das Gesamteinkommen 4000–5000 Euro erreichen .

Die Arbeitszeit ist auf 38 Stunden pro Woche festgelegt. Zudem übernimmt der Arbeitgeber die Unterkunftskosten, stellt Mittagessen bereit und schließt eine Krankenversicherung für die Mitarbeiter ab.

Kandidaten können sich über den angegebenen Link registrieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Nummer 71 202 33 55 (221) .

ItalienÄrzteJobsUsbekistanMigration
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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