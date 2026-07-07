Guillermo Rauch, CEO von Vercel, teilte seine Gedanken zu den Entwicklungsphasen der KI-Technologien und den aktuellen Herausforderungen der Branche. Ihm zufolge ist die Zeit des Prototypings und Experimentierens vorbei; Unternehmen gehen nun dazu über, KI ernsthaft in Produktionsprozesse zu integrieren. Aktuell werden über die Vercel-Plattform täglich 6 Millionen Deployments durchgeführt, von denen die Hälfte von KI-Coding-Agenten gesteuert wird. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Rauch hob zwei Hauptrichtungen für KI-Agenten hervor. Erstens: Coding-Agenten, die Entwickler unterstützen und weltweit den Token-Verbrauch massiv steigern. Zweitens: interne Agenten zur Steuerung unternehmensinterner Prozesse. Datensicherheit und die Kontrolle von Zugriffsrechten bleiben jedoch kritische Themen. Laut Ixbt.com schlägt der Vercel-Chef zur Lösung dieser Probleme ein spezielles Sandbox-System vor.

Sicherheit und Datenkontrolle

Vercel Sandbox ist ein Werkzeug, mit dem ein KI-Agent in einer begrenzten Umgebung platziert werden kann. Dadurch kann der Agent seine Intelligenz entfalten, während durch strikte Richtlinien kontrolliert wird, auf welche Daten er zugreifen und welche er exportieren darf. Rauch betont, dass dies besonders für Großkonzerne wichtig ist. Unternehmen wie Airbus verfügen beispielsweise über jahrzehntelange vertrauliche Codebasen, und ein falsch konfiguriertes KI-Tool könnte diese Daten versehentlich zum Training an Cloud-Server senden.

Interne Unternehmensagenten können die Produktivität der Mitarbeiter drastisch steigern. Vertriebsmitarbeiter müssen beispielsweise nicht mehr auf komplexe Analyseberichte warten, sondern können die KI direkt fragen, welche Kundenbasis am schnellsten wächst. Dies spart Zeit bei der Datenanalyse und beschleunigt Entscheidungsprozesse.

Zudem stellte der Vercel-Chef ein neues Framework namens Eve vor. Mit diesem System lassen sich Anweisungen und Fähigkeiten von Agenten in natürlicher Sprache formulieren. Dies ermöglicht auch nicht-technischen Mitarbeitern einen sicheren Zugang zu KI-Funktionen. Aktuell fließen täglich über 1 Billion Token durch das KI-Gateway des Unternehmens, was das enorme Wachstum der Branche unterstreicht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass KI kein bloßes Spielzeug mehr ist, sondern ein fester Bestandteil des Geschäftslebens wird. Auch auf dem Markt in Usbekistan nutzen lokale Entwickler und Startups aktiv Plattformen wie Vercel. Der sichere und kontrollierte Einsatz von KI-Agenten wird in Zukunft ein entscheidender Faktor sein, um das Abfließen von Unternehmensdaten zu verhindern.