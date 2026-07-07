Apple führt vollständige Personalisierung der Siri-Stimme ein

Apple hat in der neuen Beta-Version seines Betriebssystems iOS 27 eine Funktion zur Anpassung der Sprechgeschwindigkeit und Emotionalität des Sprachassistenten Siri eingeführt. Dieses Update ist ein wichtiger Schritt, um den Apple-Assistenten menschlicher und natürlicher zu gestalten und den Nutzern die Möglichkeit zu geben, die Interaktion mit der KI an ihre Vorlieben anzupassen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Diese Neuerung, die in der iOS 27 Beta 3 erschienen ist, wurde zuvor auf der WWDC 26 Konferenz angekündigt. Tester können nun spezielle Regler namens "Pace" (Tempo) und "Expressivity" (Ausdrucksstärke) im Siri-Menü verwenden. Mit diesen Einstellungen lässt sich das Sprechtempo des Assistenten verlangsamen oder beschleunigen sowie die emotionale Intensität der Stimme anpassen.

Laut Informationen von ixbt.com zielt Apple mit diesem Schritt darauf ab, mit Konkurrenten wie ChatGPT zu konkurrieren. Es ist bekannt, dass OpenAI in seinem ChatGPT-Sprachassistenten bereits erweiterte Funktionen bereitgestellt hat, die es Nutzern ermöglichen, nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Wärme, den Enthusiasmus und sogar den Kommunikationsstil (professionell, freundlich oder humorvoll) der Stimme zu wählen.

Siri ist jetzt intelligenter und flexibler

Während der Anpassung der Siri-Stimme ermöglicht das System dem Nutzer, die gewählten Änderungen sofort probezuhören. Der Assistent spricht beispielsweise Standardsätze wie "Sie haben eine neue Nachricht" in verschiedenen Tempi und Intonationen. Dies hilft iPhone-Besitzern dabei, das für sie angenehmste Kommunikationsformat zu wählen.

Im neuen iOS 27 ist Siri nicht mehr nur auf die Stimme beschränkt. Sie ist tief in alle Ebenen des Systems integriert, sodass Nutzer über die Dynamic Island korrespondieren oder durch Drücken der Seitentaste bzw. über die spezielle Siri-App mit dem Assistenten interagieren können. Die neue KI-basierte Siri wird darauf trainiert, durch die Indizierung persönlicher Nutzerdaten präzisere Antworten zu liefern.

Es ist erwähnenswert, dass einige Nutzer während der Beta-Testphase nach dem Update auf Probleme beim Zugriff auf Siri-Funktionen gestoßen sind. Dies hängt in der Regel damit zusammen, dass die KI-Modelle die Daten auf dem Gerät neu optimieren, was einige Zeit in Anspruch nehmen kann, bis das System vollständig einsatzbereit ist. Zudem wurde das Symbol der Reminders-App in der iOS 27 Beta 3 aktualisiert.

Die Strategie von Apple zielt darauf ab, KI noch stärker in den Alltag zu integrieren. Siri ist nicht mehr nur ein Roboter, der Befehle ausführt, sondern entwickelt sich zu einem digitalen Begleiter, der sich an die Stimmung und die Wünsche des Nutzers anpassen kann. Es wird erwartet, dass diese Funktionen mit der finalen Version von iOS 27 für alle Nutzer verfügbar sein werden.