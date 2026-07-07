Keychron präsentiert leistungsstarke Dockingstation mit Thunderbolt 5-Schnittstelle

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Keychron präsentiert leistungsstarke Dockingstation mit Thunderbolt 5-Schnittstelle

Die weltweit für ihre mechanischen Tastaturen bekannte Marke Keychron hat ihr Sortiment überraschend erweitert und die High-Tech Thunderbolt 5 Dock (14-in-1) vorgestellt. Dies ist eine völlig neue Produktkategorie für das Unternehmen, die durch die Unterstützung modernster Datenübertragungsstandards die Aufmerksamkeit professioneller Nutzer auf sich zieht. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Thunderbolt 5-Standard ist auf dem Markt noch sehr neu, und die Anzahl der Zubehörteile mit dieser Technologie ist äußerst gering. Um diese Lücke zu schließen, bietet Keychron eine kompakte, aber funktionsreiche Dockingstation mit Metallgehäuse an. Der Preis des Geräts liegt bei 350 Dollar, was auf seine Zugehörigkeit zum Premium-Segment hindeutet.

Erweiterte Anschlussmöglichkeiten

Laut ixbt.com verfügt die neue Dockingstation über insgesamt 14 Anschlüsse. Dies dient dazu, die Möglichkeiten eines Laptops oder Desktop-Computers maximal zu erweitern. Das Gerät umfasst folgende Anschlüsse:

  • Drei Thunderbolt 5-Anschlüsse;
  • Zwei HDMI-Videoausgänge;
  • Vier USB 3.2- und ein USB-C 10Gb-Anschluss;
  • Steckplätze für SD- und microSD-Speicherkarten;
  • RJ45 2.5Gb-Netzwerkanschluss;
  • 3,5 mm Audioausgang.
Diese Anschlussvielfalt ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss mehrerer Monitore, das Arbeiten mit Hochgeschwindigkeits-Speichermedien und eine stabile Internetverbindung. Besonders für Videocutter und Grafikdesigner bietet die Bandbreite von Thunderbolt 5 einen großen Vorteil.

Leistung und Designmerkmale

Das Keychron Thunderbolt 5 Dock überträgt nicht nur Daten, sondern kann ein angeschlossenes Notebook auch mit bis zu 140 W Leistung versorgen. Dies reicht aus, um moderne MacBook Pro-Modelle und andere leistungsstarke Laptops mit voller Geschwindigkeit aufzuladen. Im Lieferumfang enthalten sind ein 180 W GaN-Netzteil (Galliumnitrid) und ein Thunderbolt 5-Kabel.

Das Gehäuse des Geräts besteht vollständig aus Metall, was nicht nur für Langlebigkeit sorgt, sondern auch die Wärmeableitung während des Betriebs unterstützt. Die Dockingstation misst 165 x 98 x 53 mm und wiegt 856 Gramm. Dies garantiert einen stabilen Stand auf dem Schreibtisch, ohne viel Platz einzunehmen.

In Anbetracht der zunehmenden Verbreitung von Laptops mit Thunderbolt 5-Unterstützung (wie etwa die MacBook-Modelle der neuen Generation) könnte dieses Produkt von Keychron eine der besten Lösungen für Nutzer sein, die eine professionelle Workstation aufbauen möchten.

KeychronThunderbolt 5TechnologieGadgetLaptop
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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