Kylian Mbappé Opfer von Rassismus: Französischer Fußballverband leitet rechtliche Schritte ein

Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft und Stürmer von Real Madrid, Kylian Mbappé, hat scharf auf rassistische Beleidigungen reagiert, die von der paraguayischen Senatorin Celeste Amarilla gegen ihn geäußert wurden. Die Kontroverse, die nach dem Spiel zwischen Frankreich und Paraguay im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 ausbrach, hat international für großes Aufsehen gesorgt. Laut Goal.com hat der Französische Fußballverband (FFF) offiziell angekündigt, Strafanzeige zu erstatten und rechtliche Schritte in diesem Fall einzuleiten. Dies berichtet Goal.com Nachrichten.

Die Ereignisse nahmen ihren Lauf nach dem 1:0-Sieg Frankreichs gegen Paraguay. Die Senatorin Amarilla, die die Niederlage nicht verkraften konnte, äußerte sich in den sozialen Medien äußerst grob und hasserfüllt über Mbappé und seine Herkunft. Sie bezeichnete den Spieler unter anderem als „kolonisierten Kameruner, der versucht, Franzose zu sein“, und verwendete herabwürdigende Ausdrücke über seine Erziehung.

Mbappés scharfe Reaktion

Kylian Mbappé ließ diese Angriffe nicht unbeantwortet. Er betonte, dass die Senatorin ihrem Amt nicht würdig sei und ihr Verhalten dem Ruf eines ganzen Landes schade. „Sie sind eine Frau, die ihres Amtes unwürdig ist und nichts als Verachtung verdient. Sie repräsentieren nicht das Volk von Paraguay, das während des gesamten Turniers mit Ehre gekämpft hat“, schrieb der Fußballer in seiner Stellungnahme.

Mbappé fuhr fort und drückte sein Bedauern darüber aus, dass die Weltöffentlichkeit aufgrund des Rassismus der Senatorin die historischen Ergebnisse der paraguayischen Nationalmannschaft vergisst und nur noch über diesen unangenehmen Vorfall diskutiert. Er betonte nachdrücklich, dass er niemals zulassen werde, dass solche Menschen weltweit Hass säen.

Die Anschuldigungen der Politikerin und die rechtlichen Folgen

Senatorin Amarilla verwendete in ihren Äußerungen nicht nur rassistische Begriffe, sondern drückte auch ihr Bedauern darüber aus, dass auf dem Spielfeld keine physische Gewalt gegen Mbappé angewendet wurde. Sie bezeichnete den Fußballer als „neureich, arrogant und hässlich“ und stellte beleidigende Vergleiche über seine Kultur an. Solche Aussagen werden als völlig außerhalb der Grenzen der Sportethik und der Menschenrechte bewertet.

Der Französische Fußballverband nimmt diese Situation sehr ernst. In der Erklärung des Verbandes heißt es, dass die Worte der Senatorin einen kriminellen Charakter haben und bestraft werden müssen. Der FFF bestätigte, dass er alle rechtlichen Mittel ausschöpfen werde, um seinen Kapitän zu schützen, und sich an internationale Justizbehörden wenden werde.

Dieser Vorfall zeigt, dass das Problem des Rassismus in der Fußballwelt nach wie vor aktuell ist. Mbappés mutige Antwort und die entschlossene Haltung des Verbandes werden als wichtiger Schritt zum Schutz der Rechte von Sportlern angesehen. Derzeit verfolgt die internationale Sportgemeinschaft das Ergebnis dieses Rechtsverfahrens aufmerksam.