Chelsea bereit, sich von Alejandro Garnacho zu trennen: Londoner legen Ablösesumme fest

Der FC Chelsea plant für das Sommertransferfenster einen großen Umbruch im Kader. Im Zuge der Reformen unter dem neuen Cheftrainer Xabi Alonso wird erwartet, dass der talentierte argentinische Flügelspieler Alejandro Garnacho zum Verkauf steht. Der Spieler, der mit großen Hoffnungen von Manchester United verpflichtet wurde, konnte sich an der Stamford Bridge nicht durchsetzen. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Informationen von Football London zufolge ist die Chelsea-Führung bereit, sich nach nur einer Saison Angebote für den 22-Jährigen anzuhören. Garnacho, der letztes Jahr für 40 Millionen Pfund verpflichtet wurde, konnte nicht beweisen, dass er ein langfristiger Bestandteil des Vereinsprojekts sein kann, obwohl er einen extrem langfristigen Vertrag bis 2032 unterschrieben hatte.

Enttäuschende Saison und Instabilität

Obwohl Garnacho in der vergangenen Saison in allen Wettbewerben 43 Spiele absolvierte, wurde er kein fester Bestandteil der Stammelf. Trainerwechsel und ein instabiles Umfeld im Team wirkten sich negativ auf seine Leistung aus. Der Spieler erzielte während der gesamten Saison nur 8 Tore in allen Wettbewerben, davon nur eines in der englischen Premier League

Die Vereinsführung ist nicht nur über die geringe Torausbeute besorgt, sondern auch über die allgemeine Unbeständigkeit des Spielers. Laut Goal.com will Chelsea durch den Verkauf die ursprüngliche Investition zurückgewinnen. Zudem ist eine 10-prozentige Beteiligung von Manchester United am Transfer vereinbart, was die Londoner dazu zwingt, eine höhere Ablösesumme zu fordern.

Italienische Klubs in der Warteschlange

Obwohl es für Garnacho in England nicht nach Plan lief, ist sein Ansehen auf dem europäischen Markt weiterhin hoch. Derzeit zeigen Vertreter der italienischen Serie A ernsthaftes Interesse an dem Spieler. Insbesondere Napoli, Juventus und Milan beobachten die Situation des Flügelspielers. Roma prüft zudem eine Leihoption.

Die Chelsea-Führung hat jedoch mitgeteilt, dass sie jegliche Leihangebote ablehnen wird. Der Verein möchte nur über einen festen Transfer verhandeln. Die Londoner sind zuversichtlich, dass aufgrund des Alters und Potenzials des Spielers ein angemessener Preis geboten wird, sobald der Transfermarkt in Schwung kommt.

Sollte dieser Transfer zustande kommen, wäre dies ein weiterer Versuch von Chelsea, einen kostspieligen Fehler zu korrigieren. Für Garnacho ist dies eine neue Chance, seine Karriere wiederzubeleben und sein Können auf hohem Niveau zu zeigen. Obwohl noch keine offiziellen Verhandlungen begonnen haben, wird eine Klärung der Angelegenheit bis Ende des Sommers erwartet.