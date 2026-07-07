Gigabyte stellt das erschwingliche Gaming-Notebook Eagle GL6J vor

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Gigabyte stellt das erschwingliche Gaming-Notebook Eagle GL6J vor

Gigabyte, eine führende Marke auf dem Markt für Computertechnologie, hat sein neues Modell Eagle GL6J vorgestellt. Dieses Notebook wurde als erschwingliche Lösung für Gaming-Enthusiasten entwickelt und vereint ein modernes Design mit Hardware der vorherigen Generation. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der bemerkenswerteste Aspekt des Geräts ist seine Grafikleistung. Laut ixbt.com bietet das Modell Eagle GL6J den Benutzern die Wahl zwischen zwei Grafikkarten: der NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop oder der etwas älteren GeForce RTX 3050 Laptop. Es ist erwähnenswert, dass die RTX 4050-Variante nicht nur durch eine höhere Leistung überzeugt, sondern auch die Frame-Generation-Technologie (DLSS 3) unterstützt.

Technische Daten und Leistung

Das "Herz" des Laptops ist der AMD Ryzen 5 7533HS Prozessor. Obwohl dieser Prozessor auf der Zen 3-Architektur basiert und nicht zur neuesten Generation gehört, bietet er ausreichend Leistung für Spiele und tägliche Aufgaben. Das Gerät ist mit einem 16-Zoll-Display mit 1200p-Auflösung ausgestattet, wobei eine Bildwiederholrate von 165 Hz für einen flüssigen Spielverlauf sorgt.

In Bezug auf den Speicher war Gigabyte recht großzügig. Benutzer haben die Möglichkeit, den RAM auf bis zu 64 GB und den SSD-Speicher auf bis zu 4 TB zu erweitern. Solche Spezifikationen sind normalerweise für High-End-Laptops charakteristisch, was die Wettbewerbsfähigkeit des Eagle GL6J erhöht.

Gehäuse und Anschlussmöglichkeiten

Das Notebook wiegt 2,2 kg und die Dicke variiert zwischen 20 mm und 24 mm. Ein 61 Wh Akku sorgt für den autonomen Betrieb des Geräts. Für den Anschluss externer Geräte stehen folgende Anschlüsse zur Verfügung:

  • RJ45-Netzwerkanschluss;
  • HDMI-Videoausgang;
  • Zwei USB 3.2- und ein USB 2.0-Anschluss;
  • Moderner USB-C 3.2-Anschluss.
Für die drahtlose Kommunikation wurde der Wi-Fi 6E-Standard implementiert, der stabile Internetgeschwindigkeiten gewährleistet. Auf dem Markt in Usbekistan könnte dieses Notebook aufgrund seines Preis-Leistungs-Verhältnisses die Aufmerksamkeit von Studenten und Benutzern auf sich ziehen, die ein günstiges Gaming-Gerät suchen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Gigabyte Eagle GL6J für diejenigen gedacht ist, die ein zuverlässiges und gut erweiterbares Notebook suchen, das nicht unbedingt extrem leistungsstark sein muss. Die Verwendung älterer Komponenten hat dazu beigetragen, den Preis des Geräts zu senken, was im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld für viele Käufer ein entscheidender Faktor sein könnte.

GigabyteLaptopNVIDIAGeForce RTXTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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