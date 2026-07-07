Rosatom präsentiert fahrerlose mobile Ladestation für Elektroautos

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Rosatom präsentiert fahrerlose mobile Ladestation für Elektroautos

Der russische Staatskonzern Rosatom hat auf der internationalen Industriemesse Innoprom-2024 eine einzigartige Entwicklung vorgestellt, die ein neues Kapitel in der Elektrofahrzeugbranche aufschlagen könnte. Es handelt sich um eine mobile Ladestation (EVCS), die unabhängig agiert und nicht an ein stationäres Stromnetz gebunden ist. Diese Technologie zielt darauf ab, das Problem des Ladens von Elektroautos in Gebieten mit begrenzter Infrastruktur zu lösen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Im Gegensatz zu herkömmlichen Ladestationen erfordert dieses mobile Gerät keinen permanenten Anschluss an das Stromnetz. Es kann jeden Punkt in Geschäftszentren, Wohnanlagen, Einkaufszentren und an Straßenparkplätzen operativ erreichen. Dies ermöglicht es Fahrern, ihr Auto nicht zu einem bestimmten Ort bringen zu müssen, sondern das Ladegerät zu sich zu rufen.

Technische Fähigkeiten und autonomes Fahren

Das Gerät ist mit einem Energiespeicher von 105 kWh ausgestattet, der eine schnelle Gleichstromladung mit einer maximalen Leistung von bis zu 60 kW ermöglicht. Laut ixbt.com dauert es etwa 30 Minuten, um die Batterie eines durchschnittlichen Elektroautos mit einer solchen Station aufzuladen. Nach Abschluss des Ladevorgangs kehrt die Station selbstständig zur Basis zurück, um ihre Energie aufzufüllen.

Die Ingenieure von Rosatom haben die Station mit einem vollständig fahrerlosen Navigationssystem ausgestattet. Sie ist in der Lage, sich auf Parkplätzen zu bewegen, Hindernissen auszuweichen und sich präzise einem Fahrzeug zu nähern. Die Navigation des Systems basiert auf einer digitalen Karte des Gebiets, Computer Vision, speziellen Kameras, Radar und Lidar-Sensoren.

Bemerkenswert ist, dass das Gerät nicht auf GPS-Navigation angewiesen ist. Dies ermöglicht den effektiven Einsatz in geschlossenen Bereichen, Tiefgaragen und Industrieanlagen, in denen Satellitensignale nur schwer empfangen werden können. Zur Gewährleistung der Sicherheit ist zudem eine Fernüberwachung durch einen Operator vorgesehen.

Sicherheit und Perspektiven

Sollte die KI auf eine komplexe Situation stoßen, die sie nicht eigenständig lösen kann, kann ein Fernoperator über einen sicheren Kommunikationskanal die Steuerung übernehmen. Diese mobile Ladestation basiert auf Rosatoms eigenen technologischen Entwicklungen im Bereich des autonomen Fahrens, was die technische Unabhängigkeit des Projekts sichert.

In Ländern wie Usbekistan, in denen die Zahl der Elektroautos rapide wächst, sind solche mobilen Lösungen von großer Bedeutung. Angesichts des Mangels an Platz und Leistung für die Installation stationärer Ladestationen in überfüllten Stadtzentren können solche „intelligenten“ Geräte Lücken in der Infrastruktur effizient schließen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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