Venus Aerospace sammelt 90 Millionen Dollar für Hyperschalltriebwerke

Das US-Startup Venus Aerospace hat eine Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 90 Millionen Dollar abgeschlossen, um hocheffiziente Raketentriebwerke zu entwickeln und zu testen. Das vom Unternehmen entwickelte Rotating Detonation Rocket Engine (RDRE) gilt als revolutionärer Schritt in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Diese Technologie ermöglicht eine drastische Senkung des Treibstoffverbrauchs beim Transport von Nutzlasten in den Weltraum und bei Hyperschallflügen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet. .

An dieser Finanzierungsrunde unter der Leitung des Mercury Fund beteiligten sich auch Lockheed Martin Ventures und andere große Risikokapitalgeber. Laut TechCrunch werden die eingeworbenen Mittel in die Integration des Triebwerks in spezifische Fluggeräte und deren Erprobung unter realen Bedingungen fließen. Ursprünglich mit dem Ziel gegründet, Hyperschall-Passagierflugzeuge zu entwickeln, konzentriert sich das Unternehmen nun auf Verteidigungssysteme und Hochgeschwindigkeits-Raumfahrzeuge.

Abkehr von traditionellen Technologien

Obwohl die RDRE-Technologie bereits Mitte des letzten Jahrhunderts theoretisch vorgeschlagen wurde, blieb ihre praktische Anwendung lange Zeit unmöglich. Während in herkömmlichen Raketentriebwerken Treibstoff einfach in einer speziellen Kammer verbrannt wird, bewegt sich in einem rotierenden Detonationstriebwerk eine kontinuierliche Überschall-Verbrennungswelle entlang eines ringförmigen Kanals. Dieser Prozess setzt deutlich mehr Energie frei und benötigt weniger Treibstoff als herkömmliche Methoden.

Laut den Gründern von Venus Aerospace, Sassie und Andrew Duggleby, haben die Fortschritte bei 3D-Druck und Computersimulationen in den letzten Jahren die Kontrolle dieses komplexen physikalischen Prozesses ermöglicht. Der wichtigste Durchbruch des Unternehmens war die Entwicklung einer Technologie, die das Überhitzen und Schmelzen des Triebwerks verhindert. Nach vier Jahren Forschung ist es den Ingenieuren gelungen, dieses Problem zu lösen.

Perspektiven im Militär- und Raumfahrtsektor

Derzeit arbeitet das Unternehmen daran, seine Triebwerke in Hyperschallwaffen zu integrieren. Dies könnte die derzeit in Raketensystemen verwendeten Feststofftriebwerke ersetzen. RDRE-Triebwerke zeichnen sich nicht nur durch ihre Effizienz aus, sondern auch durch ihre Wiederverwendbarkeit und einfache Herstellung. Diese Eigenschaften sind für moderne Verteidigungs- und Weltraummissionen von entscheidender Bedeutung.

Die wichtigsten bisher erreichten Ergebnisse des Unternehmens sind:

Der erste erfolgreiche Raketenflug mit RDRE wurde 2025 durchgeführt;

Bisher wurden über 600 Bodentests absolviert;

Die längste kontinuierliche Laufzeit des Triebwerks betrug 32 Sekunden;

Ein Zuschuss der Texas Space Commission wurde für den Bau eines neuen Teststands gewährt.

Die zukünftigen Ziele sind noch ehrgeiziger. Um die Kundenanforderungen zu erfüllen, muss die Laufzeit des Triebwerks von den derzeitigen Sekunden auf 6 bis 15 Minuten gesteigert werden. Dies eröffnet neue Horizonte nicht nur für militärische Zwecke, sondern auch für die Erschließung des Weltraums. Wenn Venus Aerospace seinen Plan umsetzt, werden Hyperschall-Fluggeräte zu einem integralen Bestandteil des internationalen Verkehrs- und Verteidigungssystems.