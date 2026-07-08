Blue Origin, gegründet von Jeff Bezos, strebt 10 Milliarden Dollar Investition an

Das von Milliardär Jeff Bezos gegründete Raumfahrtunternehmen Blue Origin hat seine erste große externe Finanzierungsrunde gestartet. Wie die New York Times berichtet, plant das Unternehmen, bei einer Marktbewertung von 130 Milliarden Dollar eine Investition in Höhe von 10 Milliarden Dollar zu tätigen. Diese Mittel sollen die Position des Unternehmens bei der Weltraumforschung und bei kommerziellen Flügen stärken. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Coatue Asset Management führt die Investitionsrunde an und wird voraussichtlich etwa 4 Milliarden Dollar beisteuern. Jeff Bezos selbst stellt ebenfalls 2 Milliarden Dollar für das Projekt bereit, der Rest wird von anderen Großinvestoren gedeckt. Dies ist ein wichtiger Wendepunkt für Blue Origin, da das Unternehmen bisher hauptsächlich mit den persönlichen Mitteln von Bezos betrieben wurde.

Technische Probleme und neue Ziele

Die Mittelbeschaffung fällt in eine schwierige Zeit für das Unternehmen. Ende Mai explodierte die New Glenn Rakete, das Flaggschiff-Projekt von Blue Origin, während eines Tests. Experten untersuchen derzeit die Ursachen für diesen Defekt, doch die Geschäftsführung hält an ihrem Ziel fest, die Rakete bis Ende des Jahres startbereit zu machen. Auch die Wiederherstellung der einzigen Startrampe auf der Basis Cape Canaveral erfordert hohe Kosten.

Die oberste Priorität des Unternehmens ist die Unterstützung der Artemis-Mondmission der NASA. Die New Glenn Rakete soll in dieser Mission eine entscheidende Rolle spielen. Gleichzeitig verfolgt Blue Origin ehrgeizige Pläne, wie etwa die Einrichtung von Rechenzentren (Data-Center) im Weltraum. Dies würde es ermöglichen, einen Teil der Rechenleistung von der Erde in den Orbit zu verlagern.

Wettbewerb und Satelliten-Internet

Blue Origin zielt auch auf die Entwicklung seines eigenen Satelliten-Internetnetzwerks ab. Dieses Projekt soll Behörden und Großunternehmen mithilfe von Tausenden von Satelliten eine Hochgeschwindigkeitsverbindung bieten. Damit tritt das Unternehmen in direkten Wettbewerb mit SpaceX unter der Leitung von Elon Musk. Zur Information: SpaceX wurde bei einem kürzlich durchgeführten IPO mit 1,75 Billionen Dollar bewertet.

Für Technologiebegeisterte in Usbekistan zeigt diese Nachricht, wie schnell die Weltraumwirtschaft wächst. Die weltweit in Weltraumtechnologien investierten Milliardenbeträge werden die Qualität der globalen Internetabdeckung und der wissenschaftlichen Forschung zweifellos auf ein neues Niveau heben. Das neue Kapital, das Blue Origin aufnimmt, ist von strategischer Bedeutung, um in diesem Rennen nicht zurückzubleiben.