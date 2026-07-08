Blue Origin, gegründet von Jeff Bezos, strebt 10 Milliarden Dollar Investition an

·36·Technologie
Blue Origin, gegründet von Jeff Bezos, strebt 10 Milliarden Dollar Investition an

Das von Milliardär Jeff Bezos gegründete Raumfahrtunternehmen Blue Origin hat seine erste große externe Finanzierungsrunde gestartet. Wie die New York Times berichtet, plant das Unternehmen, bei einer Marktbewertung von 130 Milliarden Dollar eine Investition in Höhe von 10 Milliarden Dollar zu tätigen. Diese Mittel sollen die Position des Unternehmens bei der Weltraumforschung und bei kommerziellen Flügen stärken. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Coatue Asset Management führt die Investitionsrunde an und wird voraussichtlich etwa 4 Milliarden Dollar beisteuern. Jeff Bezos selbst stellt ebenfalls 2 Milliarden Dollar für das Projekt bereit, der Rest wird von anderen Großinvestoren gedeckt. Dies ist ein wichtiger Wendepunkt für Blue Origin, da das Unternehmen bisher hauptsächlich mit den persönlichen Mitteln von Bezos betrieben wurde.

Technische Probleme und neue Ziele

Die Mittelbeschaffung fällt in eine schwierige Zeit für das Unternehmen. Ende Mai explodierte die New Glenn Rakete, das Flaggschiff-Projekt von Blue Origin, während eines Tests. Experten untersuchen derzeit die Ursachen für diesen Defekt, doch die Geschäftsführung hält an ihrem Ziel fest, die Rakete bis Ende des Jahres startbereit zu machen. Auch die Wiederherstellung der einzigen Startrampe auf der Basis Cape Canaveral erfordert hohe Kosten.

Die oberste Priorität des Unternehmens ist die Unterstützung der Artemis-Mondmission der NASA. Die New Glenn Rakete soll in dieser Mission eine entscheidende Rolle spielen. Gleichzeitig verfolgt Blue Origin ehrgeizige Pläne, wie etwa die Einrichtung von Rechenzentren (Data-Center) im Weltraum. Dies würde es ermöglichen, einen Teil der Rechenleistung von der Erde in den Orbit zu verlagern.

Wettbewerb und Satelliten-Internet

Blue Origin zielt auch auf die Entwicklung seines eigenen Satelliten-Internetnetzwerks ab. Dieses Projekt soll Behörden und Großunternehmen mithilfe von Tausenden von Satelliten eine Hochgeschwindigkeitsverbindung bieten. Damit tritt das Unternehmen in direkten Wettbewerb mit SpaceX unter der Leitung von Elon Musk. Zur Information: SpaceX wurde bei einem kürzlich durchgeführten IPO mit 1,75 Billionen Dollar bewertet.

Für Technologiebegeisterte in Usbekistan zeigt diese Nachricht, wie schnell die Weltraumwirtschaft wächst. Die weltweit in Weltraumtechnologien investierten Milliardenbeträge werden die Qualität der globalen Internetabdeckung und der wissenschaftlichen Forschung zweifellos auf ein neues Niveau heben. Das neue Kapital, das Blue Origin aufnimmt, ist von strategischer Bedeutung, um in diesem Rennen nicht zurückzubleiben.

Blue OriginJeff BezosWeltraumNew GlennInvestition
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Vermilion Cliffs Ventures stellt 25 Millionen Dollar für KI- und Sicherheits-Startups bereitVermilion Cliffs Ventures stellt 25 Millionen Dollar für KI- und Sicherheits-Startups bereitHeute, 20:28Apple und Broadcom unterzeichnen Großauftrag zur Herstellung von Funkchips in den USAApple und Broadcom unterzeichnen Großauftrag zur Herstellung von Funkchips in den USAHeute, 19:57Venus Aerospace sammelt 90 Millionen Dollar für HyperschalltriebwerkeVenus Aerospace sammelt 90 Millionen Dollar für HyperschalltriebwerkeHeute, 19:24WeWard-App, unterstützt von Venus Williams, zwingt Nutzer zum GehenWeWard-App, unterstützt von Venus Williams, zwingt Nutzer zum GehenHeute, 18:21Ehemaliger OpenAI-Manager Kevin Weil steigt ins Space Race ein: Stoke Space in neuer PhaseEhemaliger OpenAI-Manager Kevin Weil steigt ins Space Race ein: Stoke Space in neuer PhaseHeute, 17:22Französisches Startup ZML bricht NVIDIA-Hegemonie auf dem Markt für KI-ChipsFranzösisches Startup ZML bricht NVIDIA-Hegemonie auf dem Markt für KI-ChipsHeute, 13:22
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update