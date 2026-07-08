Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft, Kylian Mbappé, wurde Ziel rassistischer Beleidigungen durch eine paraguayische Politikerin. Dennoch erklärte Nationaltrainer Didier Deschamps, dass sich sein Starspieler in einer guten mentalen Verfassung befinde und voll auf die kommenden wichtigen Spiele vorbereitet sei. Diese kontroverse Situation entstand nach dem Spiel zwischen Frankreich und Paraguay. Dies berichtet Goal.com .

Die Ereignisse nahmen nach Frankreichs 1:0-Sieg gegen Paraguay ihren Lauf. Der von Mbappé verwandelte Elfmeter blieb das einzige Tor des Spiels. Laut Goal.com veröffentlichte die paraguayische Senatorin Celeste Amarilla nach der Partie extrem scharfe und beleidigende Posts in den sozialen Medien, die auf die Herkunft und den Intellekt des Spielers abzielten.

In ihrer Erklärung bezeichnete die Politikerin Mbappé als einen "kolonisierten Kameruner, der versucht, Franzose zu sein", und beleidigte ihn als "Kreatur", die nicht einmal schreiben könne. Zudem rief sie die paraguayischen Spieler dazu auf, nach dem Spiel physische Gewalt gegen Mbappé anzuwenden. Solche Aussagen wurden von der weltweiten Fußballgemeinschaft und dem französischen Fußballverband scharf verurteilt.

Mbappés Reaktion und mutige Antwort

Der Stürmer von Real Madrid ließ diese Niedertracht nicht unkommentiert. Kylian Mbappé antwortete der Senatorin mutig auf seiner Social-Media-Seite. "Frau Celeste Amarilla, Sie sind eine Frau, die Hass verdient, und Sie sind Ihrer Position unwürdig. Sie repräsentieren nicht das Volk von Paraguay, das während des Wettbewerbs mit all seiner Kraft und Ehre gekämpft hat", schrieb der Spieler.

In seiner Stellungnahme betonte Mbappé, dass das Verhalten der Politikerin auch die harte Arbeit der paraguayischen Nationalmannschaft auf dem Platz zunichtegemacht habe. Seiner Meinung nach diskutiere die ganze Welt aufgrund der Verantwortungslosigkeit und des offenen Rassismus der Senatorin nun über eine Frau, die ein schlechtes Bild ihres Landes vermittelt hat, anstatt über die historischen Erfolge der paraguayischen Spieler.

Didier Deschamps hob auf einer Pressekonferenz die Willensstärke seines Kapitäns hervor. "Kylian ist mental in einer sehr guten Verfassung. Er ist bereit für das morgige Spiel. Solche Ablenkungen außerhalb des Platzes haben unser Lager oder die Vorbereitung unseres Kapitäns nicht beeinflusst", sagte der Trainer.

Derzeit liegt Kylian Mbappé mit 7 Toren gemeinsam mit Erling Haaland auf dem zweiten Platz der Torschützenliste. Die Liste wird von Lionel Messi mit 8 Toren angeführt. Das Hauptziel des französischen Stürmers ist es, sein Team zur nächsten Meisterschaft zu führen und auf alle Kritik mit seinen Leistungen auf dem Platz zu antworten.

Auch für Fußballfans in Usbekistan steht Mbappés Situation im Mittelpunkt, da er einer der größten Stars des modernen Fußballs ist. In einer Zeit, in der der Kampf gegen Rassismus weltweit andauert, haben Mbappés Gelassenheit und Entschlossenheit in dieser Situation viel Lob geerntet.