Arsenal Women verpflichtet Schweizer Nationalspielerin Geraldine Reuteler

Arsenal Women verstärkt weiter den Kader. Die "Gunners" haben offiziell die feste Verpflichtung der erfahrenen Schweizer Nationalspielerin Geraldine Reuteler bekannt gegeben. Die 25-Jährige, die acht Jahre lang bei Eintracht Frankfurt in Deutschland spielte, setzt ihre Karriere nun in der englischen Women's Super League (WSL) fort. Dies berichtet Goal.com .

Laut der offiziellen Website von Arsenal und BBC Sport hat Geraldine Reuteler einen Vierjahresvertrag beim Londoner Klub unterschrieben. Bei ihrem neuen Team wird sie das legendäre Trikot mit der Nummer 14 tragen. Reuteler ist nach Stars wie Georgia Stanway und Selina Cerci der dritte große Neuzugang in diesem Sommertransferfenster.

Eine Mischung aus Erfahrung und Können

Geraldine Reuteler gilt als eine der stärksten Legionärinnen, die sich in der deutschen Bundesliga durchsetzen konnten. Während ihrer Zeit bei Eintracht Frankfurt absolvierte sie 184 Pflichtspiele, erzielte 54 Tore und gab 44 Vorlagen. Ihre dynamische Spielweise im Mittelfeld und ihre Fähigkeit, Angriffe zu kreieren, haben die Aufmerksamkeit von Arsenal-Cheftrainerin Renee Slegers auf sich gezogen.

Reuteler verfügt zudem über große internationale Erfahrung. Sie hat 91 Länderspiele für die Schweiz bestritten und wurde 2024 zur Fußballerin des Jahres ihres Landes gewählt. Sie spielte eine entscheidende Rolle bei den Erfolgen ihrer Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation 2025, einschließlich des Einzugs ins Viertelfinale.

Stimmen der Vereinsführung und der Spielerin

Clare Wheatley, Direktorin für Frauenfußball bei Arsenal, betonte, dass Reuteler schon lange ein Hauptziel des Vereins gewesen sei. "Wir freuen uns sehr, dass Gery zu unserem Team stößt. Sie bringt enorme Erfahrung auf Vereins- und internationaler Ebene mit und wird uns im Kampf um Titel unterstützen", sagte Wheatley.

Auch die Spielerin selbst machte aus ihrem Stolz über den Wechsel zum Londoner Klub kein Geheimnis. "Arsenal ist einer der besten Vereine der Welt. Ich mag den Spielstil der Mannschaft sehr und freue mich darauf, mich gegen die besten Spielerinnen der WSL zu messen. Ich möchte im Emirates Stadium vor unseren Fans auflaufen und zur Geschichte des Vereins beitragen", betonte Geraldine Reuteler.

Cheftrainerin Renee Slegers lobte das technische und intellektuelle Potenzial des Neuzugangs. Sie ist überzeugt, dass Reutelers körperliche Fitness und ihre Übersicht das Mittelfeld von Arsenal auf ein neues Niveau heben werden. Dieser Transfer unterstreicht den Anspruch des Londoner Klubs, in der neuen Saison ein ernsthafter Titelanwärter zu sein.