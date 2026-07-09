Der südkoreanische Technologiegigant LG Display hat die Ergebnisse einer umfassenden wissenschaftlichen Studie darüber veröffentlicht, wie sich die Bildwiederholrate von Monitoren auf das Gameplay auswirkt. Laut dem auf einer internationalen wissenschaftlichen Konferenz vorgestellten Bericht wurde nachgewiesen, dass 480 Hz OLED-Panels die Zielgenauigkeit von Spielern im Vergleich zu Standardbildschirmen deutlich erhöhen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

An der Studie nahmen 31 Freiwillige teil, die keine professionellen E-Sportler waren. Während des Experiments spielten sie in zufälliger Reihenfolge Ego-Shooter (FPS) auf Monitoren mit 60, 240, 360 und 480 Hz. Die Wissenschaftler analysierten nicht nur die objektiven Messwerte der Spieler (Trefferquote und Reaktionszeit), sondern auch ihre subjektiven Empfindungen.

Rekordverdächtige Präzision und schnelle Reaktion

Laut ixbt.com wurde das beste Ergebnis beim Wechsel von 60 Hz auf 480 Hz beobachtet: Die Treffergenauigkeit der Teilnehmer stieg um 38 Prozent. Bemerkenswert ist, dass zwar bereits bei 240 Hz ein deutlicher Zuwachs verzeichnet wurde, der Wechsel auf 480 Hz jedoch eine zusätzliche Effizienzsteigerung von 10 Prozent brachte. Dies zeigt, dass sich die Spielqualität mit steigender Bildrate linear weiter verbessert.

Spieler sind der Meinung, dass das Bild auf Bildschirmen mit hoher Frequenz viel flüssiger wirkt und die Verfolgung schnell beweglicher Objekte erleichtert wird. Dies erhöht nicht nur die Gewinnchancen, sondern steigert auch den allgemeinen Spielspaß. Die Forscher führen diesen Effekt auf die technische Überlegenheit der OLED-Panels zurück.

Geringere Latenz ist der Schlüssel zum Sieg

Der Hauptvorteil von Monitoren mit hoher Bildwiederholrate ist die Verringerung des "Input Lag", also der Zeit zwischen der Aktion des Benutzers und deren Darstellung auf dem Bildschirm. Es wurde festgestellt, dass diese Verzögerung bei 480 Hz Monitoren um mehr als 10 Millisekunden geringer ist als bei 60 Hz Bildschirmen. Auch wenn dies nur ein Bruchteil einer Sekunde ist, ist es in dynamischen Spielen entscheidend für die präzise Bestimmung der Gegnerposition.

LG Display gab bekannt, dass das Unternehmen seine Reihe von hochfrequenten OLED-Displays weiter ausbauen wird. Die Erfolge des Unternehmens in diesem Bereich wurden international anerkannt. Insbesondere wurde das von LG Display entwickelte 27-Zoll OLED-Panel mit einer dynamischen Frequenz von 540/720 Hz im Mai dieses Jahres von der Society for Information Display (SID) als "Display of the Year" ausgezeichnet.

Auch auf dem Markt in Usbekistan steigt die Nachfrage nach Monitoren mit hoher Bildwiederholrate für Gamer. Die Studie von LG Display zeigt, dass die technischen Daten des Monitors für Amateure, die ein professionelles Niveau erreichen wollen, kein reines Marketing sind, sondern ein wichtiger Faktor, der reale Ergebnisse beeinflusst. Es wird erwartet, dass 480 Hz und höhere Frequenzen in Zukunft zum Standard werden.