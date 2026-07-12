Timex präsentiert neue Uhr mit Titangehäuse für professionelle Taucher

Das bekannte US-Unternehmen Timex hat seine Deepwater-Serie deutlich erweitert und das neue Modell Meridian 300 Titanium HEV Automatic vorgestellt. Diese mechanische Uhr unterscheidet sich grundlegend von den üblichen Quarzmodellen der Marke und gilt als hochtechnologisches Gerät für professionelle Taucher. Die Neuheit zeichnet sich nicht nur durch ihre Robustheit aus, sondern auch durch ihre Wasserdichtigkeit bis zu einer Tiefe von 300 Metern. Dies berichtet Ixbt.com .

Das Uhrengehäuse besteht aus einer leichten und extrem widerstandsfähigen Titanlegierung, die häufig in der Luftfahrt und Schwerindustrie eingesetzt wird. Der Gehäusedurchmesser beträgt 44 mm, die Dicke 15 mm. Die Ingenieure von Timex haben das Gerät mit allen notwendigen Elementen für den Einsatz unter extremen Bedingungen ausgestattet: Es verfügt über eine einseitig drehbare Keramiklünette und ein Saphirglas mit Antireflexbeschichtung.

Einsatzmöglichkeiten in der Tiefe

Das Hauptmerkmal des Modells ist das automatische Heliumventil (HEV) auf der 10-Uhr-Position. Laut ixbt.com wird ein solches System nur bei professionellen Taucheruhren verwendet. Bei der Arbeit mit Gasgemischen in speziellen Kammern kann Helium in das Uhrengehäuse eindringen. Während der Dekompression dient dieses Ventil dazu, das angesammelte Gas sicher abzulassen und Schäden an der Uhr zu verhindern.

Im Inneren der Uhr arbeitet das japanische Automatikwerk Miyota 8215 mit 21 Lagersteinen. Dieses Uhrwerk ist in der Uhrmacherwelt für seine Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bekannt. Timex bietet den Nutzern zwei Varianten dieses Modells an.

Die erste Version verfügt über ein schwarzes Zifferblatt mit lumineszierenden Markierungen.

Die zweite Version ist mit einem grünen Zifferblatt ausgestattet, das vollständig mit japanischem Nemoto LumiNova SG2200-Leuchtstoff beschichtet ist, was für maximale Sichtbarkeit im Dunkeln sorgt.

Beide Modelle werden mit 20 mm breiten schwarzen Armbändern aus HNBR-Material geliefert. Dieser Spezialkautschuk zeichnet sich durch seine Beständigkeit gegen UV-Strahlen, hohe Temperaturen und verschiedene Chemikalien aus. Ein Schnellwechselsystem für das Armband ist ebenfalls vorhanden.

Die Vorbestellungen für das Modell Timex Deepwater Meridian 300 Titanium HEV Automatic haben in den USA begonnen. Der Preis für diese Uhr auf Profi-Niveau liegt bei 1000 Dollar. Obwohl dieser Preis höher ist als bei den üblichen Modellen der Marke, gilt er für Funktionen wie ein Titangehäuse und ein Heliumventil als wettbewerbsfähig.