Der staatliche indische Betreiber Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) hat ein neues Satellitentelefon vorgestellt, das für die Kommunikation unter extremen Bedingungen konzipiert ist. Das Gerät funktioniert dort, wo herkömmliche Smartphones versagen – in Bergregionen, dichten Wäldern, auf hoher See und in Katastrophengebieten. Der entscheidende Vorteil der Technologie liegt darin, dass sie sich nicht mit Basisstationen, sondern direkt mit Satelliten im All verbindet. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen von ixbt.com wurde dieses Projekt in Zusammenarbeit zwischen BSNL und dem britischen Unternehmen Inmarsat entwickelt. Inmarsat betreibt derzeit ein großes Netzwerk aus 11 geostationären Telekommunikationssatelliten. Dies garantiert ein stabiles Signal an jedem Ort der Welt, selbst dort, wo keine mobile Infrastruktur vorhanden oder diese beschädigt ist.

Technische Möglichkeiten und Funktionsweise

Der Mechanismus des Geräts ist einzigartig: Bei einem Anruf wird das Signal zunächst an einen Satelliten übertragen, dann an eine Bodenstation weitergeleitet und in das allgemeine Telekommunikationsnetz eingespeist. Das Gerät ermöglicht nicht nur Sprachanrufe, sondern auch das Absetzen von Notrufen über eine spezielle SOS-Taste.

Das Gehäuse des neuen Telefons ist gegen äußere Einflüsse geschützt und zeichnet sich durch eine lange Akkulaufzeit aus. Dies macht es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Langzeitexpeditionen und Such- und Rettungseinsätze. Das Gerät kostet 1400 Dollar und ist für den professionellen Einsatzbereich vorgesehen.

Zielgruppe und rechtliche Bestimmungen

Die Hersteller geben an, dass das Gerät hauptsächlich von folgenden Zielgruppen genutzt werden soll:

Militär- und Strafverfolgungsbehörden;

Notfall- und Rettungsdienste;

Seeleute und Fachkräfte in der Bergbauindustrie;

Industrieunternehmen und Forscher in abgelegenen Gebieten;

Extremsportler und Expeditionsteilnehmer.

Es ist zu beachten, dass die Nutzung solcher Telefone in Indien strengen Regeln unterliegt. Für den Kauf und Betrieb ist eine spezielle Genehmigung des Telekommunikationsministeriums (DoT) erforderlich. Die Verwendung eines Satellitentelefons ohne entsprechende Lizenz kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Auch in Usbekistan sind solche Technologien für Geologen oder Grenzschutzbeamte in Bergregionen von großer Bedeutung. Obwohl Satellitenkommunikation heute teilweise in Smartphones (z. B. iPhone 14 und neuer) integriert wird, zeichnen sich die von BSNL vorgestellten Profi-Geräte durch einen vollständig unabhängigen Kommunikationskanal aus.