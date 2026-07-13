Anthropic, eines der führenden Startups im Bereich der Künstlichen Intelligenz, hat damit begonnen, die Preise für seinen Claude Chatbot-Dienst auf dem indischen Markt zu lokalisieren. Dieser Schritt wird als strategische Maßnahme gewertet, um die Position des Unternehmens in dieser Region zu stärken, die den größten Markt außerhalb der USA darstellt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Derzeit sehen viele Nutzer in Indien die Dienstleistungsgebühren auf der Claude-Website und in den mobilen Apps in der Landeswährung, der Rupie. Laut TechCrunch hatten Nutzer zuvor mit Schwierigkeiten durch internationale Dollar-Preise und Währungsumrechnungen zu kämpfen. Mit diesem Schritt will Anthropic den Zahlungsprozess für die Nutzer vereinfachen.

Wettbewerb und Zahlungssysteme

Obwohl die Preise nun in Rupien angezeigt werden, hat Anthropic das in Indien beliebte Sofortzahlungssystem UPI (Unified Payments Interface) noch nicht integriert. Zahlungen erfolgen derzeit nur über Bankkarten oder die App-Stores von Apple und Google. OpenAI ist hier einen Schritt voraus und hat bereits im August für ChatGPT die Preisgestaltung in Rupien sowie das UPI-System eingeführt.

Indien ist für Anthropic eine äußerst wichtige Region, da 5,8 % der weltweiten Claude-Nutzer aus diesem Land stammen. Damit liegt Indien weltweit an zweiter Stelle nach den USA. Das Unternehmen eröffnete im Februar ein Büro in Bengaluru und holte die ehemalige Microsoft India-Chefin Irina Ghose, um das Geschäft in der Region zu leiten.

Preisunterschiede und Partnerschaften

Die lokalen Preise wurden wie folgt festgelegt: Das Claude Pro-Abonnement kostet bei jährlicher Zahlung 2.000 Rupien pro Monat (ca. 21 Dollar). Zum Vergleich: In den USA kostet dieser Dienst 17 Dollar pro Monat. Der Claude Max-Plan ist auf 11.999 Rupien (etwa 125 Dollar) festgelegt, was ebenfalls etwas höher ist als der Preis von 100 Dollar in den USA. Diese Preisunterschiede werden durch die Einbeziehung lokaler Steuern erklärt.

Anthropic hat Partnerschaften mit den großen indischen IT-Giganten Infosys und Tata Consultancy Services geschlossen. Diese Zusammenarbeit dient dem Ausbau von KI-Lösungen auf Unternehmensebene. Nach Missverständnissen aufgrund eingeschränkter Zugriffe auf bestimmte Modelle im letzten Jahr versucht das Unternehmen nun, das Vertrauen der Entwickler zurückzugewinnen.

Solche Nachrichten sind auch für Nutzer in Usbekistan von Bedeutung, da der Übergang globaler Unternehmen zu regionalen Preispolitiken die Hoffnung auf günstigere Tarife für den zentralasiatischen Markt in der Zukunft weckt. Derzeit nutzen lokale Anwender die Claude-Dienste noch zu den üblichen internationalen Tarifen.