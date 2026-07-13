Barcelona lehnt Vertragsverlängerung mit Ferran Torres ab: Der Grund ist finanzieller Natur

Barcelonas Sportdirektor Deco zögert mit einer Verlängerung des laufenden Vertrags von Stürmer Ferran Torres. Obwohl der Spieler unter Hansi Flick ein wichtiger Bestandteil des Rotationssystems bleibt, zwingt die schwierige finanzielle Lage des Vereins die Führung dazu, jeden Schritt genau zu überdenken. Hinter dieser Entscheidung steckt eine versteckte Klausel in der ursprünglichen Vereinbarung mit Manchester City. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Informationen von The Athletic hängt das Zögern der Barcelona-Verwaltung bei einem neuen Vertrag für Torres mit den Bedingungen des Transfers vom Januar 2022 zusammen. Damals einigten sich die Katalanen auf eine Ablösesumme von 55 Millionen Euro plus 10 Millionen Euro an Boni. Ein weiteres kleines, aber bedeutendes Detail im Vertrag ist heute jedoch zu einem großen Hindernis für den Verein geworden.

Eine geheime Klausel zugunsten von Manchester City

Das Problem ist: Sollte Barcelona offiziell einen neuen Vertrag mit Ferran Torres unterzeichnen, müssten sie weitere 7 bis 8 Millionen Euro an den englischen Meister zahlen. Damit würde die gesamte Transfersumme auf fast 73 Millionen Euro steigen. Angesichts der finanziellen Einschränkungen und neuer Transferziele, wie etwa Karim Adeyemi, hält die Vereinsführung es nicht für sinnvoll, eine so hohe Summe für einen Ergänzungsspieler auszugeben.

In der aktuellen Situation sind sich die Verantwortlichen des Vereins zunehmend sicher, dass ein Verkauf von Torres im Sommertransferfenster der beste Weg ist. Auf diese Weise entgeht Barcelona nicht nur der Nachzahlung an Manchester City, sondern verhindert auch das Risiko, dass der Spieler den Verein später ablösefrei verlässt. Goal.com berichtet, dass der Marktwert des Spielers weiterhin hoch ist und die Möglichkeit besteht, die Vereinskasse aufzubessern.

Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten beobachtet Paris Saint-Germain die Situation genau. Der französische Meister sucht nach einem vielseitigen Spieler zur Verstärkung des Angriffs, und das Team von Luis Enrique schätzt den spanischen Flügelspieler sehr. Obwohl PSG noch kein offizielles Angebot unterbreitet hat, gilt das Interesse des Vereins als durchaus ernst.

Mundo Deportivo ergänzt, dass Ferran Torres selbst einem Wechsel in den Parc des Princes offen gegenüberstehen könnte. Die Ankunft neuer Konkurrenten im Kader von Barcelona wird seine Spielzeit zweifellos verringern. Aus diesem Grund ist der 24-Jährige nicht abgeneigt, seine Karriere bei einem anderen Spitzenklub fortzusetzen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Personalie Ferran Torres für Barcelona nicht nur eine sportliche, sondern eine rein wirtschaftliche Angelegenheit geworden ist. Es wird erwartet, dass die Vereinsführung in den kommenden Monaten eine endgültige Entscheidung trifft, doch derzeit deuten alle Zeichen auf einen Abschied aus Katalonien hin.