TV Time App wird eingestellt: Gründer kündigt neue Plattform Bingers an

Die TV Time App, die für Millionen von Film- und Serienfans weltweit zur beliebten Plattform geworden ist, stellt ihren Betrieb ein. Diese Nachricht löste unter den Nutzern großen Protest aus; über 25.000 Menschen unterzeichneten sogar eine Petition, um die App zu retten. Der ursprüngliche Gründer des Projekts, Antonio Pinto, beschloss jedoch, die Situation zu korrigieren und kündigte den Start einer neuen alternativen Plattform namens Bingers an. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Wie TechCrunch berichtet, hatte Antonio Pinto sein Projekt TVShow Time (später TV Time) im Jahr 2016 an das Unternehmen Whip Media verkauft. Da sich das Unternehmen nun auf AI-Technologien konzentrieren möchte, wurde beschlossen, den kostspieligen Dienst einzustellen. Um zu verhindern, dass sich die von ihm gegründete Community auflöst, begann Pinto mit der Arbeit an einem neuen Zuhause: der Bingers-App.

Neue Lösungen für alte Probleme

Bingers wird kein bloßer Klon von TV Time sein. In seinem Blog schreibt Pinto, dass er technische Mängel beheben will, die die Nutzer jahrelang geplagt haben. Insbesondere die langsame Performance der TV Time App und die hohe Serverlast waren Hauptprobleme. Laut Appfigures wurde die App 26,4 Millionen Mal heruntergeladen, und die Aufrechterhaltung eines solchen Maßstabs war sehr kostspielig.

Es stellte sich heraus, dass die kostenpflichtigen Abonnements der TV Time-Plattform nur 10 % der Serverkosten deckten. Bingers wird hingegen von Grund auf auf einer effizienteren Architektur aufgebaut. Dies senkt nicht nur die Serverkosten, sondern stellt auch sicher, dass die App schnell läuft, selbst wenn Millionen von Nutzern gleichzeitig Episoden als gesehen markieren.

Nutzerdaten bleiben erhalten

Eine der wichtigsten Nachrichten ist, dass TV Time-Nutzer ihre über Jahre gesammelten Daten nicht verlieren werden. Das Bingers-System ermöglicht den Import von Archiven aus der alten App, einschließlich der Liste der gesehenen Episoden und Kommentare aus der Community. Dies bietet Komfort für Nutzer, die es gewohnt sind, Statistiken über ihre gesehenen Serien zu führen.

Die App dient nicht nur der Statistik, sondern fungiert auch als soziales Netzwerk. Pinto betont, dass die Diskussionen in der Community für ihn eine „zweite Familie“ seien, und verspricht, die lebendige Atmosphäre des Austauschs nach jeder Episode auf der neuen Plattform wiederherzustellen. Auf der Bingers-Website gibt es derzeit eine Warteliste, auf der sich Nutzer registrieren können, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Dem Plan zufolge wird die Bingers-App bis Ende Juli 2026 im App Store und bei Google Play erscheinen. TV Time wird ab dem 15. Juli dieses Jahres aus den offiziellen Stores entfernt. Daher wird Nutzern empfohlen, ihre Daten über GDPR-Tools zu exportieren. Solche Veränderungen zeigen einmal mehr, wie wichtig ein nachhaltiges Geschäftsmodell auf dem Markt für digitale Dienste ist.