Rosatom stellt Kognitron-Plattform zur Erstellung von KI-Agenten vor

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Rosatom stellt Kognitron-Plattform zur Erstellung von KI-Agenten vor

Der russische Staatskonzern Rosatom hat einen neuen Meilenstein im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) bekannt gegeben. Entwickelt von den Spezialisten des Unternehmens, Kognitron ist eine Plattform, die für die Erstellung, das Training und den Einsatz von intelligenten Assistenten und KI-Agenten in einer Unternehmensumgebung konzipiert ist. Es wird erwartet, dass diese Technologie ein wichtiges Instrument zur Automatisierung von Arbeitsabläufen und zur Beschleunigung der Entscheidungsfindung in großen Industrieunternehmen sein wird. Dies berichtete Ixbt.com Nachrichten quelle.

Die Einzigartigkeit der Kognitron-Plattform liegt darin, dass sie nicht nur mit Textdaten, sondern auch mit Bild-, Audio- und Videomaterial arbeiten kann. Das System ermöglicht die Anpassung von Large Language Models (LLM) an spezifische Unternehmensaufgaben. Das Wichtigste dabei ist, dass dieser Anpassungsprozess direkt von Fachleuten aus der Branche ohne die Hilfe von Programmierern durchgeführt werden kann. Dies vereinfacht die Integration der Technologie in Geschäftsprozesse erheblich.

Digitaler Assistent für Branchenexperten

Die neue Plattform ermöglicht die Erstellung spezialisierter KI-Assistenten für Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen. Insbesondere Juristen, Ingenieure, Einkaufsmanager und Qualitätskontrollspezialisten können Kognitron bei ihrer Arbeit nutzen. Das System hilft dabei, menschliche Fehler bei der Analyse großer Dokumentenmengen, der Suche nach regulatorischen Anforderungen und der Überprüfung technischer Unterlagen zu reduzieren.

Die Plattform wird in das Unternehmensdatenlager von Rosatom integriert. Dort wird sie für die intelligente Suche nach Preisinformationen und die Analyse bereits gekaufter Produkte eingesetzt. Dieser Ansatz trägt dazu bei, die wirtschaftliche Effizienz des Konzerns zu steigern und Ressourcen optimal zu verteilen.

Rolle bei industrieller Sicherheit und Design

In Bereichen mit hoher Verantwortung wie der Kernenergie ist Kognitron für die Planung technischer Anlagen und die Risikoanalyse vorgesehen. Das System ist in der Lage, komplexe technische Prozesse zu überwachen und den Mitarbeitern während des Anlagenbetriebs Ratschläge in Echtzeit zu geben. Dies hebt das Sicherheitsniveau auf eine neue Stufe.

Experten sind der Meinung, dass das Aufkommen solcher Plattformen für Industriegiganten nicht nur eine technologische Neuerung, sondern eine strategische Notwendigkeit darstellt. Mit Kognitron können folgende Aufgaben effizient erledigt werden:

  • Schnelle Verarbeitung großer Mengen technischer und rechtlicher Dokumente;
  • Automatische Erkennung von Fehlern in Projektdokumenten;
  • Analyse der Preiskonjunktur bei Beschaffungsprozessen;
  • Bereitstellung intelligenter technischer Unterstützung für Kunden und Mitarbeiter.
Insgesamt zielt die Kognitron-Plattform darauf ab, die digitale Transformation in der russischen Atomindustrie zu beschleunigen. In Zukunft ist es möglich, dass dieses System nicht nur für den internen Bedarf, sondern auch für andere große Industriezweige als universelle Lösung angeboten wird.

RosatomKünstliche IntelligenzKognitronTechnologieDigitalisierung
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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