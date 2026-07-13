Eltern festgenommen, nachdem sie sechs Kinder bei Hitze im Auto zurückließen

Im US-Bundesstaat Kansas ließ ein Ehepaar seine sechs Kinder bei glühender Hitze im Auto zurück, während sie Wingstop in einer Fast-Food-Filiale aßen, und wurde daraufhin strafrechtlich belangt.

Berichten zufolge hielten sich der 53-jährige Michael Krueger und die 40-jährige Tiffany Krueger etwa 20 bis 30 Minuten im Restaurant in Salina auf. Während dieser Zeit wurden zwei 7 Monate alte Säuglinge sowie Kinder im Alter von 2, 4, 5 und 13 Jahren in einem Fahrzeug zurückgelassen, dessen Klimaanlage nicht funktionierte und bei dem nur ein Fenster einen Spalt breit geöffnet war.

Am Tag des Vorfalls erreichte die Lufttemperatur in der Stadt fast 40 Grad Celsius, und der Hitzeindex lag bei über 100 Grad Fahrenheit. Nach Eingang der Meldung trafen Polizei und Rettungskräfte am Einsatzort ein, um den Zustand der Kinder zu überprüfen. Es wurden keine Anzeichen eines Hitzschlags bei den Kindern festgestellt. Alle Kinder wurden anschließend vorübergehend in staatliche Obhut genommen.

Chad Skovill, ein Vertreter der Feuerwehr von Salina, betonte, dass der Körper von Kindern drei- bis fünfmal schneller überhitzt als der von Erwachsenen, und erklärte, dass Kinder niemals unbeaufsichtigt in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen werden sollten, auch nicht für wenige Minuten.

Auch die US-Gesundheitsbehörde CDC erinnerte daran, dass ein teilweise geöffnetes Autofenster nicht ausreicht, um Kinder vor der Hitze zu schützen.

Gegen Michael und Tiffany Krueger wurde jeweils ein Strafverfahren wegen Gefährdung der sechs Kinder eingeleitet.