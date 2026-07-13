Große japanische Konzerne führen ein neues System finanzieller Anreize ein, um die Integration von KI-Technologien in ihre Arbeitsprozesse zu beschleunigen. Insbesondere Honda Motor hat damit begonnen, seinen Mitarbeitern spezielle Zulagen für KI-Kenntnisse zu zahlen. Diese Maßnahme ist eine Reaktion darauf, dass die technologische Transformation im Land hinter globalen Trends zurückbleibt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Dem von Honda eingeführten Programm zufolge können Mitarbeiter je nach Qualifikationsniveau im Bereich KI monatlich bis zu 150.000 Yen (ca. 1.000 USD) zusätzlich erhalten. Die Initiative soll rund 45.000 Mitarbeiter umfassen. Während derzeit 280 Spezialisten diese Zulagen erhalten, ist geplant, diese Zahl in den kommenden Jahren auf 1.000 zu erhöhen.

Effizienz steigern und Kosten senken

Mit diesem Schritt zielt das Honda-Management darauf ab, ein Team interner Experten aufzubauen, die KI-Fähigkeiten umfassend bei der Fahrzeugentwicklung, in der Produktion und in administrativen Prozessen einsetzen. Nachdem das Unternehmen das letzte Geschäftsjahr mit einem Nettoverlust von 423,9 Milliarden Yen abgeschlossen hat, legt es besonderen Wert auf Automatisierung und Effizienzsteigerung.

Nicht nur der Automobilriese, auch Vertreter anderer Branchen versuchen, KI zu einem festen Bestandteil der täglichen Arbeit zu machen. So verlangt die Ladenkette FamilyMart von ihren Mitarbeitern, die Nutzung von KI-Tools in ihre persönlichen Arbeitspläne aufzunehmen, was die technologische Kompetenz der Belegschaft fördert.

Auch im Luftfahrtsektor sind Veränderungen zu beobachten. Die Fluggesellschaft ANA (All Nippon Airways) hat den effektiven Einsatz von KI-Technologien als wichtiges Kriterium für die Leistungsbewertung der Mitarbeiter festgelegt. Ein solcher Ansatz motiviert die Mitarbeiter zusätzlich, sich neue Werkzeuge anzueignen.

Laut ixbt.com zeigen Untersuchungen von Microsoft, dass Japan bei der Einführung von generativer KI in der Wirtschaft deutlich hinter anderen Industrienationen zurückliegt. Aus diesem Grund versuchen japanische Unternehmen, diese Lücke durch finanzielle Anreize zu schließen.

Experten sind der Meinung, dass ein solches Modell nicht nur für Japan, sondern auch für andere Regionen, einschließlich Technologieunternehmen in Usbekistan, interessant sein könnte. Höhere Gehälter für Mitarbeiter, die KI beherrschen, erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt und beschleunigen die Anpassung der Unternehmen an die digitale Wirtschaft.