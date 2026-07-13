China bereitet sich darauf vor, einen weiteren großen Schritt im Bereich der Weltraumforschung zu machen. Die Long March 5 Y14, die als leistungsstärkste Schwerlastrakete des Landes gilt, wurde erfolgreich zum Weltraumbahnhof Wenchang transportiert. Es wird erwartet, dass diese Rakete in naher Zukunft die automatische Station Chang'e-7 in die Mondumlaufbahn bringt. Diese Mission gilt als eines der komplexesten Projekte in der Geschichte der Erforschung des Erdtrabanten. Dies berichtet Ixbt.com .

Derzeit haben die Prozesse der Endmontage und der komplexen Tests der Rakete am Weltraumbahnhof begonnen. Es ist erwähnenswert, dass die Station Chang'e-7 selbst bereits im April dieses Jahres zum Startplatz gebracht wurde. Laut ixbt.com besteht diese Mission aus einem komplexen System, das mehrere Geräte gleichzeitig umfasst: einen Orbiter, ein Landemodul, einen Rover, eine spezielle Flugsonde und einen Relais-Satelliten.

Der Südpol und Krater im ewigen Schatten

Das Hauptziel der Mission ist die Aitken-Region am Südpol des Mondes, die auf 85 Grad südlicher Breite liegt. Wissenschaftler glauben, dass es in diesem Gebiet Krater gibt, die im permanenten Schatten liegen und in die niemals Sonnenlicht fällt. Sobald Chang'e-7 die Umlaufbahn erreicht hat, wird sie über diese Krater fliegen, um nach Wassereisvorkommen zu suchen. Das Vorhandensein von Wasser ist für die zukünftige Erschließung des Mondes und den Bau von Basen dort von entscheidender Bedeutung.

In der nächsten Phase des Programms werden das Landemodul und der Rover auf die Mondoberfläche absteigen und mit der Sammlung wissenschaftlicher Daten beginnen. Diese Informationen werden nicht nur helfen, die geologische Struktur des Mondes zu verstehen, sondern auch sichere Landepunkte für zukünftige Missionen zu identifizieren. Durch diese Forschung wollen chinesische Experten eine Karte der natürlichen Ressourcen am Südpol des Mondes erstellen.

Der erste Schritt zur Internationalen Mondstation

Die Mission Chang'e-7 ist zwar ein eigenständiges Projekt, aber Teil der langfristigen Weltraumstrategie Chinas. Zusammen mit der nachfolgenden Mission Chang'e-8 werden diese Geräte als Grundlage für den Aufbau der Internationalen Mondforschungsstation (ILRS) dienen. China plant, diese Station gezielt in der Umgebung des Südpols zu errichten.

Die Aufgaben der Geräte innerhalb der Mission sind wie folgt verteilt:

Orbiter: Sorgt für Kommunikation und allgemeine Überwachung;

Sorgt für Kommunikation und allgemeine Überwachung; Landemodul und Rover: Führen direkte Untersuchungen auf der Oberfläche durch;

Führen direkte Untersuchungen auf der Oberfläche durch; Flugsonde: Dringt in Krater ein, um nach Eisproben zu suchen;

Dringt in Krater ein, um nach Eisproben zu suchen; Relais-Satellit: Ermöglicht einen kontinuierlichen Datenaustausch mit der Erde.

Sollte dieses Projekt erfolgreich umgesetzt werden, könnte China zum Weltmarktführer bei der Durchführung wissenschaftlicher Forschung in den am schwersten zugänglichen Regionen des Mondes werden. Diese Nachricht ist auch für Wissenschaftsbegeisterte in Usbekistan von Bedeutung, da neue Wendungen im Weltraumrennen in den kommenden Jahrzehnten den Platz der Menschheit im Kosmos grundlegend verändern dürften.