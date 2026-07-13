Unerwartete Erleichterung bei Superliga-Transfers: Beschränkungen verdoppelt

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Unerwartete Erleichterung bei Superliga-Transfers: Beschränkungen verdoppelt

Die professionelle Fußballliga Usbekistans hat eine unerwartete Änderung der Transferbestimmungen eingeführt, um Superliga-Clubs in schwierigen finanziellen Lagen zu unterstützen und die negativen Folgen der aufgetretenen Probleme abzumildern. Die für das Sommertransferfenster geltenden Beschränkungen wurden vorübergehend teilweise gelockert.

Zamin.uz präsentiert die Gründe und Details dieses wichtigen Wendepunkts im usbekischen Fußball.

Warum sind bei den Clubs finanzielle Probleme aufgetreten?

Heutzutage werden die Fußballclubs der Superliga auf Basis des Präsidialerlasses Nr. 107 vom 24. März 2026 „Über Maßnahmen zur Verbesserung der Finanzierungsmechanismen im Sportsektor und zur Ausweitung der Beteiligung von Wirtschaftsunternehmen in diesem Bereich“ finanziert.

Derzeit wird ein Entwurf für neue regulatorische Rechtsdokumente erarbeitet, der eine proportionale Gehaltszahlung für lokale und ausländische Spieler sowie Mitarbeiter vorsieht. Bis zur vollständigen Genehmigung dieser Dokumente haben die Clubs jedoch Schwierigkeiten bei der Auszahlung von Gehältern und anderen Kosten.

Die Situation wurde durch folgende Faktoren weiter erschwert:

  • Verträge ohne Budget: Als das Wintertransferfenster am 20. Februar dieses Jahres schloss, waren die jährlichen Ausgabenbudgets vieler Clubs noch nicht vollständig genehmigt. Infolgedessen schlossen einige Clubs eilige Verträge mit hochbezahlten Spielern ab.

  • Obligatorische Kürzungen: Um ihre Ausgaben zu optimieren (kürzen), kündigen die Clubs nun vorzeitig die Verträge mit den teuren Spielern, die im Saisonkader stehen. Dies hat die Sommertransferpolitik und die Pläne der Teams grundlegend verändert.

Neue Transferbeschränkungen: Was hat sich geändert?

Gemäß Artikel 11.4 der Bestimmungen konnten Clubs im Sommertransferfenster nur eine sehr geringe Anzahl an Spielern registrieren. Im Juni setzte die Liga das Thema der vorübergehenden Lockerung dieser Regel auf die Tagesordnung und beschloss, die Beschränkungen zu verdoppeln.

Indikator

Alte Beschränkung (gemäß Bestimmungen)

Neue vorübergehende Beschränkung (für das 2. Halbjahr 2026)

Anzahl neuer Spieler

5 Spieler

10 Spieler

Anzahl neuer Torhüter

1 Torhüter

2 Torhüter

Wie haben die Clubs abgestimmt?

Vor der Einführung dieser vorübergehenden Erleichterung führte die Liga eine Umfrage unter den Superliga-Clubs durch. Die Abstimmungsergebnisse waren wie folgt:

  • 12 Clubs stimmten für diese Neuerung und unterstützten den Vorschlag.

  • Bunyodkor, AGMK und Lokomotiv unterstützten dieses Anliegen nicht (stimmten dagegen).

  • Andijon ließ die Umfrage unbeantwortet.

Da die Mehrheit dafür stimmte, erlaubte die Liga offiziell, den Teil der Bestimmungen zum Sommertransferfenster auf 10 Spieler und 2 Torhüter im Saisonkader zu ändern.

Fazit: Diese Entscheidung war eine echte Chance für Clubs am Rande einer Finanzkrise, die gezwungen sind, ihre Kader zu überarbeiten. Nun können die Teams auf teure Spieler verzichten und sie durch eine größere Anzahl günstigerer, budgetfreundlicher Spieler ersetzen.

SuperligaUsbekistanFußballTransfersFinanzen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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