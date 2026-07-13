Das von der Russischen Eisenbahn (RZD) geschaffene Backbone-Quantennetzwerk wurde vom Föderalen Dienst für technische und Exportkontrolle (FSTEK) offiziell zertifiziert. Dieses Dokument bestätigt, dass das Netzwerk alle Anforderungen an geschützte Informationssysteme der Klasse II erfüllt und den höchsten Standards der Informationssicherheit entspricht. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Quantenkommunikationstechnologie nutzt die Gesetze der Quantenphysik zur Datenübertragung und reduziert die Möglichkeit von Hackerangriffen oder Abhörmaßnahmen auf nahezu Null. Laut ixbt.com ermöglicht das erhaltene Zertifikat dem Unternehmen nun, seine Quantennetzwerkdienste auch externen Organisationen anzubieten. Dies ist besonders relevant in einer Zeit, in der die Nachfrage nach dem Schutz kritischer Informationsinfrastrukturen wächst.

Perspektiven in Industrie und Finanzen

Experten gehen davon aus, dass Quantenkommunikationssysteme vor allem im Finanzsektor, im Kraftstoff- und Energiekomplex, in der Industrie, im Gesundheitswesen und im Transportwesen stark nachgefragt werden. Derzeit werden Pilotprojekte zur praktischen Anwendung dieser Technologie unter Beteiligung der Zentralbank von Russland, des Föderalen Schatzamtes und einer Reihe großer Geschäftsbanken durchgeführt.

Alexander Shoitov, ein Vertreter des russischen Ministeriums für digitale Entwicklung, betonte, dass die Quantenkommunikationstechnologie heute ein hohes Entwicklungsstadium erreicht hat. Es ist geplant, das Netzwerk bis 2030 weiter auszubauen; dieser Prozess ist in der Roadmap des nationalen Projekts "Datenökonomie" enthalten.

Auch in Usbekistan bleibt das Thema Cybersicherheit und Datenintegrität eines der zentralen Themen auf der Tagesordnung. Der Übergang großer Transportbetreiber wie RZD zu Quantentechnologien könnte die Standards für Logistik und digitale Sicherheit in der Region beeinflussen, da Eisenbahnverbindungen ein wichtiges Glied in internationalen Transitkorridoren sind.

Das Management von RZD betont, dass der Erhalt des Zertifikats nicht nur interne Bedürfnisse befriedigt, sondern auch neue Möglichkeiten für die Entwicklung des Marktes für Quantenkommunikation eröffnet. Es wird erwartet, dass dieses Netzwerk, das auf der Technologie der Quantenschlüsselverteilung basiert, in Zukunft den Weg für den vollständigen Verzicht auf traditionelle kryptografische Methoden ebnet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kommerzialisierung von Quantentechnologien den Austausch vertraulicher Informationen zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor auf ein völlig neues Niveau heben wird. Dies ist ein strategisch wichtiger Schritt im aktuellen Umfeld, in dem das Risiko von Cyberangriffen hoch ist.