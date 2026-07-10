NASA-Mission Dragonfly: Octocopter-Drohne für die Titan-Atmosphäre in Vorbereitung

Die US-amerikanische Luft- und Raumfahrtbehörde (NASA) hat einen wichtigen Schritt bei der Dragonfly-Mission gemacht, die zur Erforschung des größten Saturnmondes Titan konzipiert ist. Experten des Applied Physics Laboratory (APL) der Johns Hopkins University haben die grundlegenden Tests des Gehäuses für das zukünftige Fluggerät vorzeitig abgeschlossen und es in die nächste Montagephase überführt, wie ixbt.com berichtet. berichtet darüber.

Derzeit haben die Ingenieure mit der Installation der Bordsysteme begonnen, die das Grundgerüst in ein voll funktionsfähiges Forschungsgerät verwandeln. Die durchgeführten Tests bestätigten die Robustheit der Konstruktion. Dragonfly muss allen Belastungen während des Starts in die Erdumlaufbahn, des jahrelangen Raumflugs sowie des Eintritts in die extrem dichte Atmosphäre des Titan und der Landung auf dessen Oberfläche standhalten.

Widerstandsfähigkeit gegen Methanstürme und Druck

Die Ingenieure verwendeten spezielle Massensimulatoren anstelle wissenschaftlicher Instrumente, um das Gehäuse auf Vibrationsbelastungen zu prüfen. Während der Tests wurde das Gerät an elastischen Seilen aufgehängt, um die Lastverteilung unter realen Flugbedingungen zu modellieren. Eine der wichtigsten Phasen war jedoch der Dichtigkeitstest, ein Verfahren, das bei interplanetaren Sonden nur selten angewendet wird.

Der Grund dafür ist, dass Dragonfly im Gegensatz zu den meisten Weltraummissionen in der dichten Atmosphäre des Titan arbeiten muss. Dort ist der Luftdruck 1,5-mal höher als auf der Erde, und die Temperaturen fallen auf bis zu −179 Grad. Luft wurde in die Konstruktion gepumpt, um selbst kleinste Lecks zu prüfen, da jeder Defekt den Wärmehaushalt des Geräts negativ beeinflussen könnte. Experten betonten, dass die Ergebnisse sogar besser als erwartet ausfielen.

Technische Ausstattung und Kommunikationssystem

Derzeit werden Stromversorgungselemente, Kabelstränge und elektrische Systeme in das Gehäuse eingebaut. Später kommen wissenschaftliche Instrumente, Avionik und Wärmedämmung hinzu. Eines der auffälligsten Teile des Geräts ist eine Hochgewinnantenne mit einem Durchmesser von fast 90 Zentimetern. Über dieses Gerät werden die gesammelten wissenschaftlichen Daten zur Erde übertragen.

Bemerkenswert ist, dass die Antenne vor jedem Flug automatisch in eine Schutzposition geklappt wird, um Schäden durch Vibrationen zu vermeiden. Nach der Landung wird sie wieder in die Arbeitsposition gebracht, um die Kommunikation mit dem Kontrollzentrum aufzubauen. Dieses System sorgt für einen unterbrechungsfreien Datenaustausch unter extrem schwierigen Bedingungen.

Dragonfly wird das erste Multi-Rotor-Fluggerät (Octocopter) der Geschichte sein, das die Oberfläche eines anderen Himmelskörpers erforscht. Dank der dichten Atmosphäre des Titan kann es mehrfach über verschiedene Regionen des Mondes fliegen. Das Hauptziel der Mission ist die Untersuchung der Geologie, der chemischen Zusammensetzung und der potenziellen Bedingungen für die Entstehung von Leben auf dem Titan. Der Start dieses Großprojekts ist für 2028 geplant.