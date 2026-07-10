Spanien und Belgien geben Startaufstellungen vor dem Viertelfinale bekannt

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Spanien und Belgien geben Startaufstellungen vor dem Viertelfinale bekannt

Im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 treffen die Nationalmannschaften von Spanien und Belgien aufeinander. Die Partie beginnt morgen um 00:00 Uhr usbekischer Zeit im Inglewood Stadium in Los Angeles. Der Screenshot zeigt die Startaufstellungen beider Teams, während Informationen zu Ersatzspielern und Trainerstab nicht sichtbar sind.

Spanien beginnt in einer 4-2-3-1-Formation. Unai Simón hütet das Tor. In der Abwehrreihe agieren Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte und Marc Cucurella. Im zentralen Mittelfeld sind Rodri und Fabián Ruiz positioniert.

In der Offensivreihe laufen Lamine Yamal, Dani Olmo und Álex Baena auf. Mikel Oyarzabal spielt als Mittelstürmer.

Belgien hat sich ebenfalls für ein 4-2-3-1-System entschieden. Im Tor steht Thibaut Courtois. In der Abwehr spielen Maxim De Cuyper, Brandon Mechele, Nathan Ngoy und Timothy Castagne. Im Mittelfeld sind Youri Tielemans und Noah Raskin aufgestellt.

Leandro Trossard, Kevin De Bruyne und Jérémy Doku agieren in der offensiven Mittelfeldreihe. Charles De Ketelaere ist als einziger Stürmer in der vordersten Linie gelistet.

ИспанияБельгияУнай СимонТибо КуртуаКевин Де БрюйнеЛамин Ямаль
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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