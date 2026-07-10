Startaufstellungen für das Spiel Spanien gegen Belgien bekannt gegeben

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Startaufstellungen für das Spiel Spanien gegen Belgien bekannt gegeben

Die Startaufstellungen für das nächste große Duell im Viertelfinale der WM 2026 wurden bekannt gegeben. Spanien und Belgien treten mit ihren stärksten Spielern an, um sich den Einzug ins Halbfinale zu sichern.

In der Partie, die um 23:59 Uhr Taschkenter Zeit beginnt, werden die Fans ein intensives Spiel mit Stars wie Yamal, De Bruyne, Rodri, Courtois und Doku erleben.

Spanien wählt eine offensive Aufstellung

In der Startelf Spaniens werden Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal und Alex Baena die Angriffsreihe bilden.

Im Mittelfeld sollen Rodri, Fabian Ruiz und Dani Olmo das Spiel lenken. In der Abwehr stehen Cubarsí, Laporte und Cucurella auf dem Platz.

Belgien setzt auf De Bruyne und Doku

Im belgischen Kader liegt der Fokus auf Kevin De Bruyne und Jeremy Doku. Charles De Ketelaere und Leandro Trossard unterstützen sie im Angriff.

Das Tor wird vom erfahrenen Thibaut Courtois gehütet.

WM 2026. Viertelfinale

Spanien — Belgien

Spanien: Simon, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Olmo, Baena, Oyarzabal, Yamal.

Belgien: Courtois, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Doku, De Ketelaere, Trossard.

Wer sichert sich das Ticket für das Halbfinale?

Beide Mannschaften haben Spieler, die das Spiel mit einer einzigen Aktion entscheiden können. Daher ist von Beginn an mit hohem Tempo und hartem Kampf zu rechnen.

Welches Team wird Ihrer Meinung nach das Halbfinale im Duell zwischen Spanien und Belgien erreichen?

WeltmeisterschaftSpanienBelgienFußballViertelfinale
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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