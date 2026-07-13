Rodri vor dem WM-Halbfinale: Spanien ist in der Lage, Frankreich zu schlagen

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Rodri vor dem WM-Halbfinale: Spanien ist in der Lage, Frankreich zu schlagen

Der spanische Kapitän Rodri hat vor dem Halbfinale der Weltmeisterschaft in Dallas großes Vertrauen in seine Mannschaft geäußert. Der Mittelfeldspieler von Manchester City glaubt, dass die "Furia Roja" den amtierenden Vizeweltmeister besiegen und zum ersten Mal seit 2010 wieder ein WM-Finale erreichen kann. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Ballon-d'Or-Gewinner Rodri betonte, dass er keine Angst vor dem Duell mit Frankreich habe, die als einer der Turnierfavoriten gelten. Vor dem Aufeinandertreffen im AT&T Stadium erinnerte er an die früheren Siege Spaniens gegen die Mannschaft von Didier Deschamps. Rodri merkte an, dass diese Ergebnisse das hohe Niveau seines Teams belegen.

"Frankreich ist eine der stärksten und formstärksten Mannschaften in diesem Wettbewerb, aber das ist Spanien auch. Wir können sie schlagen, das haben wir bei der Euro 2024 und in der Nations League gezeigt", erklärte der Kapitän. Laut ixbt.com ist es für Rodri zur Gewohnheit geworden, gegen Frankreich zu gewinnen.

Historische Überlegenheit und der Trainerfaktor

Rodri gehörte bereits zu der Mannschaft, die die Franzosen im Halbfinale der U-19-Europameisterschaft 2015 besiegte. Er lobte besonders die Stabilität des Systems unter Luis de la Fuente. "Luis de la Fuente hat sich überhaupt nicht verändert. Er hat schon damals den Grundstein für all die Erfolge gelegt, die wir heute sehen", so der Spieler.

Während viele eine Wiederholung des 5:4-Thrillers aus dem letzten Jahr erwarten, prognostiziert Rodri diesmal ein deutlich geschlosseneres und vorsichtigeres Spiel. Seiner Meinung nach haben WM-Spiele einen einzigartigen Charakter, bei dem die Mannschaften versuchen, Fehler zu vermeiden.

Lamine Yamal und die Kontrolle der Emotionen

Ein wichtiger Teil des taktischen Plans Spaniens ist das 19-jährige Talent Lamine Yamal. Rodri hat seinen jungen Teamkollegen jedoch dazu aufgerufen, seine Emotionen zu zügeln. Er sagt, der junge Star sei manchmal zu eifrig, sich beweisen zu wollen, und lasse sich zu sehr mitreißen.

"Er ist ein sehr wichtiger und intelligenter Spieler für uns, sowohl mit als auch ohne Ball. Aber er ist erst 19 Jahre alt, und in bestimmten Spielphasen müssen wir ihn beruhigen", gab Rodri zu. Obwohl das Eigengewächs des FC Barcelona in diesem Turnier noch kein Tor erzielt hat, unterstützen ihn die Führungsspieler voll und ganz und sehen ihn als Vorbild.

Dieses Selbstvertrauen im spanischen Lager ist auch den Gegnern nicht entgangen. Real-Madrid-Verteidiger Ibrahima Konate erklärte, dass die französische Nationalmannschaft bescheiden bleiben und den äußeren Druck ignorieren werde. Dennoch steht Spanien unter der Führung von Rodri kurz davor, seinen historischen Erfolg zu wiederholen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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