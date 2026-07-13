Slimbook stellt neue Nexus-Workstations für Künstliche Intelligenz vor

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Slimbook stellt neue Nexus-Workstations für Künstliche Intelligenz vor

Das spanische Unternehmen Slimbook hat eine neue Reihe von Hochleistungs-Workstations namens Nexus angekündigt. Diese Computer wurden speziell für Entwickler von KI-Modellen und Fachleute konzipiert, die ressourcenintensive Berechnungen durchführen. Die neue Serie umfasst zwei Hauptmodelle: das Nexus Ryzen AI und das leistungsstärkere Nexus Threadripper AI. Dies berichtet Ixbt.com .

Die Basisversion des Nexus Ryzen AI ist mit einem AMD Ryzen 9 Prozessor ausgestattet und unterstützt bis zu 128 GB DDR5 RAM sowie bis zu 4 TB PCIe Gen5 NVMe SSD-Speicher. Laut ixbt.com ist das bemerkenswerteste Merkmal dieses Modells die Möglichkeit, zwei professionelle NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Grafikkarten zu installieren. Der Einstiegspreis für diese Workstation liegt bei 1995 Euro.

Flaggschiff-Modell: Nexus Threadripper AI

Das Spitzenmodell Nexus Threadripper AI ist für komplexe Aufgaben wie das Training großer Sprachmodelle (LLM) und die lokale Ausführung von KI konzipiert. Es kann mit einem AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX Prozessor und beeindruckenden 512 GB DDR5 RAM ausgestattet werden. Um diese Leistung stabil zu halten, ist ein 2500 W Netzteil mit 80 Plus Platinum Zertifizierung verbaut.

Beide Workstations werden in robusten Gehäusen aus einer Aluminiumlegierung geliefert. Auch bei der Kühlung haben die Entwickler eine große Auswahl gelassen: Nutzer können zwischen traditioneller Luftkühlung oder einem "All-in-One" (AIO) Flüssigkeitskühlsystem mit drei Lüftern wählen. Dies stellt sicher, dass das System nicht überhitzt.

Auf dem Markt in Usbekistan wird solche professionelle Ausrüstung normalerweise auf Bestellung importiert. In einer Zeit, in der sich KI-Technologien rasant entwickeln, stoßen solche Workstations bei lokalen Entwicklern und Forschungszentren auf großes Interesse. Insbesondere der Einsatz von Grafikchips auf Basis der NVIDIA Blackwell Architektur hebt die Rechengeschwindigkeit auf ein neues Niveau.

Der Einstiegspreis für das Modell Nexus Threadripper AI beginnt bei 3880 Euro. Mit diesen Geräten fördert Slimbook nicht nur die Hardware, sondern auch die Softwarefreiheit, da sie perfekt mit Open-Source-Betriebssystemen kompatibel sind.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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