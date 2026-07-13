Während die Weltmeisterschaft auf ihre entscheidende Phase zusteuert, nehmen die Debatten nicht nur um die Mannschaften, sondern auch um die Stars des Turniers zu. The Athletic hat sein Ranking der besten Spieler des laufenden Turniers aktualisiert, und auf dem ersten Platz steht wieder einmal Lionel Messi. ist positioniert.

Messi auf Platz eins, Mbappé auf Platz zwei

Im aktualisierten Ranking belegt der Stürmer der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, den ersten Platz.

Frankreichs Anführer Kylian Mbappé liegt auf dem zweiten Platz. Diese beiden Spieler stehen während des gesamten Turniers im Mittelpunkt, nicht nur wegen ihrer Tore und Vorlagen, sondern auch wegen ihres Einflusses in entscheidenden Situationen.

Für Messi zeigt dieses Ranking einmal mehr, dass er trotz seines Alters ein Spieler ist, der in der Lage ist, den Ausgang von Spielen bei großen Turnieren zu entscheiden.

Bellingham macht einen großen Sprung

Eine der interessantesten Veränderungen im Ranking betrifft Jude Bellingham. Der Mittelfeldspieler der englischen Nationalmannschaft ist im Vergleich zum vorherigen Ranking um vier Plätze auf den dritten Rang geklettert.

Dies verdeutlicht, wie sehr sein Einfluss bei der WM 2026 wächst. Bellingham zeigt sich nicht nur als Spielmacher im Zentrum, sondern als Spieler, der Tore, Pressing, Laufbereitschaft und Führungsqualitäten vereint.

Für England ist das ein sehr wichtiges Signal: Das Team hat Kane, aber in vielen Fällen ist es Bellingham, der den Rhythmus des Spiels bestimmt.

Wie sieht die Top 10 aus?

Laut The Athletic sind die 10 besten Spieler der aktuellen Weltmeisterschaft wie folgt:

Platz Spieler Nationalmannschaft 1 Lionel Messi Argentinien 2 Kylian Mbappé Frankreich 3 Jude Bellingham England 4 Harry Kane England 5 Erling Haaland Norwegen 6 Michael Olise Frankreich 7 Ousmane Dembélé Frankreich 8 Achraf Hakimi Marokko 9 Vinícius Júnior Brasilien 10 Aymeric Laporte Spanien

Es ist bemerkenswert, dass gleich drei Spieler aus Frankreich auf dieser Liste stehen: Mbappé, Olise und Dembélé. Das bedeutet, dass die Franzosen nicht nur als Team, sondern auch individuell zu den Besten des Turniers gehören.

Zwei Engländer in den Top 5

Jude Bellingham und Harry Kane aus der englischen Nationalmannschaft haben es in die Top 4 geschafft.

Während Kane durch seine Torgefährlichkeit, Erfahrung und Konstanz im Angriff besticht, beeinflusst Bellingham die gesamte Dynamik des Spiels.

Dies zeigt einmal mehr, wie stark der englische Kader vor dem Halbfinale ist. Einfach gesagt: Die „Three Lions“ haben derzeit nicht nur die Namen, sondern auch die Form.

Haaland in den Top 5, aber Norwegen ist ausgeschieden

Erling Haaland belegte den fünften Platz im Ranking. Obwohl die norwegische Nationalmannschaft das Turnier beendet hat, wurde Haalands individuelle Leistung hoch bewertet.

Diese Situation erinnert an eine weitere Wahrheit im Fußball: Manchmal lebt der Einfluss eines Spielers in den Rankings weiter, auch wenn er bereits aus dem Turnier ausgeschieden ist.

Für Haaland könnte die WM 2026 als das Turnier in Erinnerung bleiben, das Norwegen zurück auf die große Bühne gebracht hat.

Olise und Dembélé sind Frankreichs Geheimwaffe

Die Aufnahme von Michael Olise und Ousmane Dembélé in die Top 10 zeigt, wie gefährlich die französische Angriffsreihe ist.

Mbappé bleibt der Hauptstar, aber auch die Spieler um ihn herum leisten im Turnier Großes. Olises Kreativität und Dembélés Schnelligkeit machen Frankreich zu einer schwierigen Prüfung für jeden Gegner.

Mit anderen Worten: Der Plan „Wir schalten Mbappé aus, und das war's“ funktioniert gegen Frankreich nicht. Sie haben ein breites WLAN-Netz: Die Gefahr kommt von überall.

Was bedeutet Messis Ranking?

Dass Messi auf dem ersten Platz steht, hat nichts mit Nostalgie oder seinem Namen zu tun. Er bleibt die entscheidende Figur im Spiel Argentiniens.

Jede seiner Bewegungen setzt die gegnerische Abwehr unter Druck, und jeder Pass kann zu einer Torchance führen. Egal wie viel Kritik und Diskussion Argentinien vor dem Halbfinale ausgesetzt ist, der „Messi-Faktor“ bleibt eine ihrer größten Waffen.

Entscheidende Spiele können das Ranking verändern

Bei einer Weltmeisterschaft werden die wichtigsten Bewertungen oft im Halbfinale und Finale vorgenommen. Obwohl dieses Ranking den aktuellen Stand widerspiegelt, kann sich die Reihenfolge nach den entscheidenden Spielen noch ändern.

Wenn Mbappé Frankreich ins Finale führt, wird er zum Anwärter auf den ersten Platz. Wenn Bellingham England in die entscheidende Phase bringt, könnte sein Ranking weiter steigen. Und wenn Messi mit Argentinien das Finale erreicht, wird diese Debatte noch intensiver.

Die Hauptfrage ist nun: Wird die Debatte über den besten Spieler der WM 2026 durch Statistiken oder durch einen einzigen Moment im Finale entschieden?