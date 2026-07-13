Bayern München steigt in den Kampf um Barcelona-Verteidiger Jules Kounde ein

Der deutsche Verein Bayern München unternimmt ernsthafte Schritte für einen Transfer von Barcelona-Verteidiger Jules Kounde, um die Defensive vor der neuen Saison zu verstärken. Die Münchner sehen den französischen Abwehrspieler nach seinen zuverlässigen Leistungen auf internationaler Bühne als eines ihrer Hauptziele an. Dies berichtet Goal.com .

Laut Informationen der BILD-Zeitung hat die Führung des FC Bayern in den letzten Tagen Kontakt zum Umfeld des Spielers aufgenommen, um die Möglichkeiten eines Wechsels in die Allianz Arena zu erörtern. Der deutsche Rekordmeister prüft die Vertragsbedingungen des Verteidigers und dessen Bereitschaft, die katalanische Hauptstadt zu verlassen.

Die Position des Spielers und der Hansi-Flick-Faktor

Obwohl das Interesse des Münchner Klubs groß ist, betonen Quellen aus dem Umfeld des Spielers, dass Jules Kounde derzeit einen Verbleib beim FC Barcelona bevorzugt. Der Verteidiger ist entschlossen, sich unter dem neuen Cheftrainer Hansi Flick zu beweisen und seinen Stammplatz zu festigen.

Bisher haben noch keine offiziellen Verhandlungen zwischen den Vereinen begonnen. Es heißt jedoch, dass die Führung des FC Barcelona Kounde von der Liste der "unverkäuflichen Spieler" gestrichen hat. Aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten des Klubs sind die Katalanen bereit, einen Transfer in Betracht zu ziehen, sollte ein angemessenes Angebot eingehen.

Transferhistorie und Konkurrenz

Im August letzten Jahres verlängerte Barcelona den Vertrag des Spielers bis 2030, um ihn vor dem Interesse von Vereinen wie Manchester City zu schützen. Pep Guardiola wollte den französischen Verteidiger lange Zeit in seinem Team sehen, doch damals erteilten die Katalanen eine Absage.

Jules Kounde präsentierte sich als einer der konstantesten Spieler der französischen Nationalmannschaft während der WM 2026. Im Team von Didier Deschamps festigt er die Defensive an der Seite von William Saliba und Dayot Upamecano. Genau diese Konstanz hat die Aufmerksamkeit der Bayern-Scouts auf sich gezogen.

Nun steht die Führung des FC Barcelona vor einer schwierigen Wahl: den Spieler für eine hohe Ablösesumme zu verkaufen oder seine hervorragende Form auf internationaler Bühne für die Interessen des Klubs zu nutzen. Es wird erwartet, dass die Münchner den Druck bis zum Ende des Transferfensters aufrechterhalten.