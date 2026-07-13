Rekord in der Geschichte der Sony PlayStation: Enthusiast verachtfacht den Arbeitsspeicher der Konsole

Eine echte technologische Revolution in der Welt des Retro-Gamings: Ein Ingenieur und Enthusiast namens TunerTom hat die Fähigkeiten der originalen Sony PlayStation Konsole auf ein unvorstellbares Niveau gehoben. Es gelang ihm, den standardmäßigen 2 MB Arbeitsspeicher (RAM) des Geräts auf 16 MB zu erweitern. Dies ist nicht nur eine technische Meisterleistung, sondern ein einzigartiges Experiment, das das verborgene Potenzial einer legendären 30 Jahre alten Plattform offenbart. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com unterscheidet sich diese Modifikation grundlegend von früheren Versuchen. Zuvor hatten andere Experten den Speicher auf 8 MB erweitert, doch TunerTom studierte die Funktionsprinzipien von Arcade-Systemen, die auf der PlayStation-Architektur basieren, und kam zu dem Schluss, dass der Prozessor in der Lage ist, Datenströme von bis zu 16 MB zu verarbeiten. Diese Entdeckung führte zu tiefgreifenden Änderungen an der Hardware der Konsole.

Komplexe technische Lösung

Aus technischer Sicht war der Prozess äußerst komplex. Der Autor entfernte die vier standardmäßigen 512 KB EDO DRAM-Chips von der PU-18 Hauptplatine. An deren Stelle wurden acht 2 MB Chips installiert, die aus alten Computerspeichermodulen entnommen wurden. Aufgrund von Platzmangel wurden einige Chips direkt auf die Platine gelötet, während andere "gestapelt" darüber angebracht wurden.

Um die Stabilität des Geräts zu gewährleisten, wurde eine spezielle QSB (Quick Solder Board) verwendet, um zusätzliche Logikschaltungen zu verbinden. Nach dieser komplexen "Operation" startete die Konsole erfolgreich, und das System erkannte die erweiterte Speicherkapazität vollständig. Solche Modifikationen galten bisher meist als rein theoretisch möglich, wurden nun aber in der Praxis bewiesen.

Praktische Ergebnisse und Einschränkungen

Obwohl das Experiment erfolgreich war, ist die praktische Anwendung derzeit begrenzt. Die überwiegende Mehrheit der für die PlayStation veröffentlichten Spiele wurde speziell für 2 MB Speicher programmiert. Daher sind trotz der Speichererweiterung bei den meisten klassischen Titeln keine nennenswerten Verbesserungen sichtbar. Es wurde sogar beobachtet, dass einige Spiele, wie Final Fantasy IX, bei dieser nicht standardmäßigen Konfiguration instabil liefen.

Dennoch öffnet diese Modifikation neue Türen für zukünftige Game-Modder. Spiele mit speziellen Patches für 8 MB Speicher könnten auf diesem System etwas schneller laden und eine stabilere Bildrate aufweisen. Vor allem zeigt dieses Projekt, dass die technischen Grenzen von Retro-Konsolen noch nicht vollständig erforscht sind und Enthusiasten immer wieder neue Meilensteine setzen können.

Diese Nachricht ist natürlich auch für Retro-Technik-Fans in Usbekistan interessant. Wenn man bedenkt, dass die PlayStation seinerzeit die beliebteste Konsole in unserem Land war, sind solche Experimente, alten Geräten ein zweites Leben zu geben und deren Hardware zu modernisieren, hervorragende Beispiele für technische Kreativität.