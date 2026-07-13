Indien nähert sich dem ersten bemannten Raumflug: Gaganyaan-Systeme erfolgreich getestet

Die Indian Space Research Organisation (ISRO) hat entscheidende Tests für das Gaganyaan-Programm abgeschlossen, das erste bemannte Weltraumprojekt in der Geschichte des Landes. Diese Tests umfassten drei Schlüsselmechanismen, die die Sicherheit des Crew-Moduls bei der Rückkehr zur Erde gewährleisten. Dieser Erfolg ist einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg Indiens, seine eigenen Astronauten unabhängig ins All zu befördern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die erste Phase der Tests konzentrierte sich auf die Überprüfung des Systems, das sicherstellt, dass das Crew-Modul nach der Wasserung im Ozean in der richtigen Position an der Wasseroberfläche bleibt. Dieser Mechanismus, bekannt als Crew Module Uprighting System (CMUS), basiert auf Ballons, die mit komprimiertem Kaltgas gefüllt sind. Er garantiert, dass die aus dem Weltraum zurückkehrende Kapsel nicht kentert und in einer sicheren Lage für die Astronauten bleibt, bis das Rettungsteam eintrifft.

ISRO-Spezialisten führten eine vollständige Überprüfung der Hochdruckballons, Steuerventile und aufblasbaren Elemente durch. Laut ixbt.com öffneten sich die Gasballons während des Tests erfolgreich und füllten die Schwimmelemente auf das erforderliche Maß. Dies bewies in der Praxis die Fähigkeit der Kapsel, ein stabiles Gleichgewicht auf der Wasseroberfläche zu halten.

Modultrennung und Schutzsysteme

Der zweite wichtige Test widmete sich dem Trennmechanismus zwischen dem Crew-Modul und dem Servicemodul. Das Servicemodul liefert Energie und Antrieb für das Raumschiff, muss sich jedoch vor dem Eintritt in die Erdatmosphäre sicher von der Wohnkapsel lösen. Experten überprüften die Funktion der Verbindungselemente CSU-1 und CSU-2 und bestätigten, dass der Trennvorgang in der festgelegten Reihenfolge und ohne Beschädigung des Rumpfes erfolgt.

In der dritten Phase wurde die obere Schutzabdeckung des Crew-Moduls — das Apex Cover System — getestet. Diese Abdeckung schützt das Fallschirmsystem während des Fluges vor äußeren Einflüssen. Nach dem Eintritt in die Atmosphäre ist es lebenswichtig, dass sich diese Abdeckung rechtzeitig und präzise löst, damit die Bremsschirme sich entfalten können. Die Tests ergaben auch hier eine einwandfreie Funktion des Mechanismus.

Das Gaganyaan-Programm ist für Indien nicht nur eine technologische Errungenschaft, sondern auch ein Symbol für nationalen Stolz. Wenn das Projekt erfolgreich abgeschlossen wird, wird Indien nach den USA, Russland und China das vierte Land sein, das aus eigener Kraft Menschen ins All befördert hat. Derzeit analysieren ISRO-Spezialisten alle gesammelten Daten und setzen die Vorbereitungen für den endgültigen Flug fort.

Diese Tests haben erneut gezeigt, dass die sichere Rückkehr aus dem Weltraum ein weitaus komplexerer Prozess ist als der Start. Jeder Vorgang, wie die Wasserung der Kapsel, die Trennung der Module und das Auslösen der Fallschirme, erfordert eine Präzision, die auf Sekunden basiert. Durch das erfolgreiche Bestehen dieser Phasen haben indische Ingenieure die Zuverlässigkeit des Projekts auf ein neues Niveau gehoben.