General Fusion debütiert an der Börse: Das Zeitalter der Fusionsenergie beginnt

Ein historisches Ereignis in der Energiewelt: Das Unternehmen General Fusion hat den Handel an der Nasdaq-Börse unter dem Tickersymbol GFUZ aufgenommen. Damit ist es das erste Unternehmen für Fusionsenergie, das an den globalen Finanzmärkten an die Börse gegangen ist. Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein nicht nur für das Unternehmen, sondern für die ganze Welt auf dem Weg zur Schaffung einer sauberen und unbegrenzten Energiequelle. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Mit Handelsbeginn zeigten Investoren großes Interesse an der neuen Technologie. Am Montag startete der Aktienkurs bei 12,85 Dollar und stieg innerhalb kurzer Zeit um 40 Prozent. General Fusion gelang es, seinen Hauptkonkurrenten, das von Donald Trump unterstützte Unternehmen TAE Technologies, beim Börsengang um mehrere Monate zu überholen.

Finanzielle Herausforderungen und neue Chancen

Dieses Debüt erfolgte im Zuge einer Fusion (SPAC-Deal) mit der Spring Valley Acquisition Corp. III. Obwohl das Unternehmen ursprünglich plante, bis zu 230 Millionen Dollar aufzubringen, wird aufgrund von Aktienrückkäufen, die für de-SPAC-Prozesse typisch sind, ein geringerer Endbetrag erwartet. Schätzungen der Zeitung The Globe and Mail zufolge könnten dem Unternehmen nach allen Zahlungen weniger als 30 Millionen Dollar verbleiben.

General Fusion konnte jedoch parallel weitere 108 Millionen Dollar von Privatinvestoren einsammeln. Derzeit belaufen sich die Barreserven des Unternehmens auf etwa 150 Millionen Dollar. Diese Mittel sind für das Unternehmen von entscheidender Bedeutung, da General Fusion im vergangenen Jahr eine schwere Finanzkrise durchlebte und gezwungen war, 25 Prozent seiner Belegschaft abzubauen.

Technologischer Ansatz: Magnetized Target Fusion

Das 2002 gegründete Unternehmen General Fusion verfolgt einen einzigartigen Ansatz. Es nutzt die Technologie der "magnetized target fusion". Dabei werden mithilfe elektromagnetischer Felder in einer mit flüssigem Lithium ausgekleideten Kammer überhitzte Teilchen – magnetisiertes Plasma – erzeugt.

Die Einzigartigkeit des Prozesses besteht darin, dass ein Ring aus speziellen Kolben das flüssige Lithium um den Brennstoff herum komprimiert. Infolgedessen verschmelzen die Atome und setzen eine enorme Menge an Energie frei. Während das Unternehmen zuvor angab, Dampf zum Bewegen der Kolben zu verwenden, kündigte es nun den Einsatz moderner "synchronisierter mechanischer Antriebe" an.

Fusionsenergie bedeutet, den Prozess, der im Zentrum der Sonne abläuft, auf der Erde zu replizieren. Wenn es General Fusion gelingt, seine Technologie zu kommerzialisieren, wäre dies ein revolutionärer Wendepunkt im Kampf gegen den globalen Klimawandel und für die Sicherung der Energieunabhängigkeit. Vorerst setzen Investoren große Hoffnungen in diese "grüne" Zukunft.