Der Konflikt zwischen Sam Altman und Elon Musk: Sind Weltraum-Rechenzentren Realität?

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Der Konflikt zwischen Sam Altman und Elon Musk: Sind Weltraum-Rechenzentren Realität?

Der offene Schlagabtausch zwischen zwei führenden Köpfen der KI-Welt — OpenAI-Chef Sam Altman und SpaceX-Gründer Elon Musk — hat in der Tech-Branche für neue Diskussionen gesorgt. Diesmal steht ein Projekt für Rechenzentren im Weltraum im Mittelpunkt der Debatte. Sam Altman bezeichnete die Idee, Rechenleistung im All zu schaffen, als ein bloßes Versprechen, das nur dazu diene, Investoren anzulocken. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet. .

Alles begann damit, dass Elon Musk Altman des Betrugs beschuldigte. Als Reaktion darauf warf der OpenAI-Chef Musk vor, Investoren auf dem öffentlichen Markt ein kurzfristiges Projekt für Rechenzentren im Weltraum zu verkaufen. Hinter Altmans Sarkasmus steckt eine Meinung, die viele Branchenexperten teilen: Es ist unwahrscheinlich, dass Rechenzentren im Weltraum in naher Zukunft ein ernsthaftes Geschäft werden.

SpaceX versucht, seine Bewertung von zwei Billionen Dollar mit Plänen für eine Flotte orbitaler Zentren zu rechtfertigen, die KI-Aufgaben im Weltraum ausführen sollen. Analysten glauben, dass solche Kapazitäten beispiellose Möglichkeiten für SpaceX AI-Modelle schaffen oder einen orbitalen Neo-Cloud-Dienst ermöglichen könnten. Branchenexperten und Ingenieure sind jedoch sehr vorsichtig in dieser Hinsicht.

Technische Hürden und wirtschaftliche Ineffizienz

Laut dem Team von Google, das an orbitalen Rechenprojekten arbeitet, sowie anderen Startup-Gründern wird sich das Projekt für Weltraum-Rechenzentren erst dann rentieren, wenn die Raketenkosten drastisch sinken und die Massenproduktion von Hochleistungssatelliten etabliert ist. Derzeit kann diese Technologie nicht mit terrestrischen Rechenzentren konkurrieren.

Elon Musk sieht die Starship-Rakete als Lösung für diese Probleme. Wenn SpaceX diese riesige Rakete vollständig wiederverwendbar machen kann, könnten die Kosten für den Frachttransport in den Weltraum sinken. Das Starship-Projekt befindet sich jedoch noch in der Testphase, und selbst nach erfolgreichen Tests wird sich das Unternehmen zunächst auf seine Verpflichtungen gegenüber der NASA und den Ausbau des Starlink-Netzwerks konzentrieren.

Es ist zudem erwähnenswert, dass SpaceX in Treffen mit Investoren eingeräumt hat, dass die zweite Stufe der Starship-Rakete in naher Zukunft möglicherweise nicht vollständig wiederverwendbar sein wird. Dies macht Rechenzentren im Weltraum wirtschaftlich unrentabel. Musks Versprechen, „nächstes Jahr mit den Flügen zu beginnen“, wird von Experten mit Skepsis betrachtet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass SpaceX zwar nächstes Jahr einen Satelliten zur Hochgeschwindigkeits-Datenverarbeitung starten könnte, die Umsetzung in ein großflächiges System jedoch kaum vor den 2030er Jahren gelingen dürfte. Die Kritik von Sam Altman und anderen Experten basiert genau auf diesem realistischen Zeitrahmen.

Elon MuskSam AltmanSpaceXStarshipKI
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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