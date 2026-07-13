Deschamps nennt Spanien den Favoriten: Wer steht vor dem Halbfinale unter Druck?

Vor dem Halbfinale der WM 2026 äußerte sich der französische Nationaltrainer Didier Deschamps vorsichtig, aber sehr deutlich über Spanien. Er erkannte den Gegner als amtierenden Europameister an und betonte, dass das Niveau des Halbfinal-Duells extrem hoch sein werde.

„Spanien ist der Favorit“

In einem Interview mit Movistar sagte Didier Deschamps, dass er die spanische Nationalmannschaft gut kenne. Er erinnerte an die letzten Aufeinandertreffen zwischen Frankreich und Spanien und hob die Stärken des Gegners hervor.

„Wir kennen die spanische Nationalmannschaft gut, sie sind der amtierende Europameister. Wir haben letzten Sommer im Halbfinale der Nations League gegen sie gespielt“, sagte Deschamps.

Der französische Trainer bezeichnete Spanien als Favoriten. Er sagte, dies diene nicht dazu, Druck auf den Gegner auszuüben, sondern sei eine Anerkennung der Ergebnisse, die die Spanier erzielt haben.

Übt Deschamps Druck auf den Gegner aus?

Im Fußball können solche Aussagen zweierlei gelesen werden. Einerseits zeigt Deschamps Respekt vor Spanien. Andererseits lädt das „Favoriten“-Label dem Gegner vor dem Halbfinale zusätzlichen Druck auf.

Aber Deschamps selbst erklärte dies nicht als psychologisches Spiel, sondern als realistische Einschätzung.

„Vor der Weltmeisterschaft und zu Beginn des Turniers wurden wir auch als Favoriten gehandelt, aber Spanien ist der Favorit. Das ist nicht gesagt, um den Druck auf sie zu erhöhen“, sagte er.

Einfach ausgedrückt sagte Deschamps: „Ich spiele keine Psychospielchen.“ Aber im Fußball werden manchmal selbst die Worte „Ich spiele keine Psychospielchen“ zu einem Psychospielchen.

Frankreich ist auch kein gewöhnliches Team

Obwohl Spanien als Favorit gilt, wird Frankreich selbst als eines der stärksten Teams des Turniers angesehen.

Die Schützlinge von Deschamps zeichnen sich durch Erfahrung in großen Spielen, individuelle Klasse und taktische Disziplin aus. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Michael Olise können für jede gegnerische Abwehr ernsthafte Probleme verursachen.

Daher gibt es in diesem Halbfinale eine wichtigere Frage als die Favoritendebatte: Welches Team wird seine Stärken besser einsetzen?

Was ist Spaniens größte Stärke?

In den letzten Jahren zeichnet sich Spanien durch Ballbesitz, Positionsangriffe und das mutige Spiel junger Spieler aus.

Der Status als amtierender Europameister verleiht ihnen zudem großes Selbstvertrauen. Im Spiel gegen Frankreich wird erwartet, dass Spanien erneut versucht, den Ball zu kontrollieren, den Gegner müde zu spielen und das Tempo über das Mittelfeld zu bestimmen.

Team Hauptvorteil Frankreich schnelle Angriffe, individuelle Klasse, Erfahrung bei großen Turnieren Spanien Ballbesitz, Dominanz im Mittelfeld, Teammechanismus Entscheidender Faktor wer unter Druck weniger Fehler macht

Das 4:5 in der Nations League bleibt in Erinnerung

Deschamps erinnerte auch daran, dass Frankreich im letzten Sommer im Halbfinale der Nations League mit 4:5 gegen Spanien spielte.

Dieses Spiel zeigte, dass Duelle zwischen den beiden Teams mehr als nur ein taktisches Geplänkel sein können und sich in ein torreiches und dramatisches Szenario verwandeln können.

Natürlich wird die Vorsicht im WM-Halbfinale deutlich höher sein. Aber angesichts des Offensivpotenzials beider Teams könnte eine einzige Szene den Spielverlauf komplett verändern.

Im Halbfinale entscheiden kleine Details

Deschamps betonte, dass dies ein WM-Halbfinale sei und das Niveau daher sehr hoch liege.

In dieser Phase sind neben Vorbereitung, Taktik und Kaderbreite auch psychologische Stabilität von entscheidender Bedeutung. Denn im Halbfinale bleibt wenig Zeit, Fehler zu korrigieren.

Ein falscher Pass, eine Standardsituation oder eine Einzelaktion können das Ticket für das Finale entscheiden.

Ein Schritt bis zum Finale

Das Spiel Frankreich gegen Spanien findet am 14. Juli statt. Der Sieger zieht ins Finale der WM 2026 ein.

Deschamps nannte Spanien den Favoriten, aber Frankreich ist selbst ein Team, das genau weiß, wie man solche Spiele gewinnt.

Nun ist die Hauptfrage: Wird Spanien seiner Favoritenrolle gerecht, oder zeigt Frankreich erneut seine Abgeklärtheit bei großen Turnieren?