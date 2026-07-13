Rechtsstreit zwischen Apple und OpenAI: Schwere Vorwürfe wegen Diebstahls vertraulicher Daten

Der Rechtsstreit zwischen den beiden Giganten der Technologiewelt, Apple und OpenAI, hat eine neue Stufe erreicht. Apple hat Klage gegen OpenAI, einen führenden Anbieter im Bereich KI, eingereicht und wirft dem Unternehmen den systematischen Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen vor. Es wird erwartet, dass dieser Fall nicht nur die Beziehung zwischen den beiden Unternehmen, sondern auch die Mobilität von Fachkräften und den Schutz geistigen Eigentums im gesamten Silicon Valley maßgeblich beeinflussen wird. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

In einer 41-seitigen Klageschrift legt Apple die koordinierten Bemühungen von OpenAI dar, vertrauliche Informationen von ehemaligen und aktuellen Apple-Mitarbeitern zu erlangen. Unter den in der Klage angeführten Beweisen ist die Korrespondenz zwischen den Mitarbeitern besonders bemerkenswert. So wird beispielsweise eine Nachricht eines Mitarbeiters zitiert, der unbefugten Zugriff auf den Netzwerkspeicher erlangt hatte: "LOL, ich habe herausgefunden, dass ich auf den Netzwerkspeicher zugreifen kann, wie lustig."

Abwerbung von Talenten und Export vertraulicher Daten

Laut Apples Klage hat OpenAI nicht nur talentierte Ingenieure abgeworben, sondern von ihnen auch verlangt, vertrauliche Dokumente und technologische Entwicklungen mitzubringen. Solche Fälle zeigen, wie intensiv der Wettbewerb im Technologiesektor geworden ist. Apple beabsichtigt zu verhindern, dass seine über Jahre gesammelte Erfahrung und milliardenschwere Projekte von Wettbewerbern leichtfertig angeeignet werden.

Interessanterweise war Apple im KI-Wettlauf lange Zeit vorsichtig vorgegangen. Nachdem jedoch Produkte wie ChatGPT von OpenAI den Markt verändert hatten, kündigte Apple sein eigenes Apple Intelligence-System an. Dieser Rechtsstreit wird als strategischer Schritt des Unternehmens zur Verteidigung seiner technologischen Überlegenheit gewertet.

Reaktion von OpenAI und rechtliche Konsequenzen

Bisher hat OpenAI seine Reaktion auf diese Vorwürfe auf eine kurze Stellungnahme über das soziale Netzwerk X beschränkt. Unternehmensvertreter erklärten, sie hätten kein Interesse an den Geschäftsgeheimnissen anderer Unternehmen. "Wir konzentrieren uns darauf, innovative Technologien zu entwickeln, die Menschen auf der ganzen Welt stärken", heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Experten sind der Meinung, dass OpenAI bei einem Beweis der Vorwürfe durch Apple nicht nur mit hohen Geldstrafen rechnen muss, sondern auch das Recht verlieren könnte, Algorithmen zu nutzen, die auf gestohlenen Daten basieren. Dies könnte das Kräfteverhältnis auf dem KI-Markt grundlegend verändern.

Dieser Konflikt ist auch für Nutzer in Usbekistan von Bedeutung, da die zukünftige Funktionalität der iPhone-Geräte und ChatGPT-Dienste, die wir im Alltag nutzen, von solchen rechtlichen Entscheidungen abhängen könnte. Derzeit läuft das Gerichtsverfahren noch, und beide Seiten verteidigen weiterhin ihre Positionen.