Xiaomi Router BE19000 Pro in Europa gestartet: Wi-Fi 7 und Ultra-Geschwindigkeit

Der chinesische Tech-Gigant Xiaomi hat seinen leistungsstärksten und modernsten Router, das Modell Router BE19000 Pro, offiziell auf dem europäischen Markt eingeführt. Dieses Gerät gilt als einer der fortschrittlichsten Vertreter nicht nur der Marke, sondern auch des aktuellen Segments für Heim- und Büronetzwerkgeräte. Basierend auf dem neuen Wi-Fi 7 Standard verspricht dieser Router rekordverdächtige Geschwindigkeiten bei der drahtlosen Verbindung. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Bisher ist das neue Gerät auf dem deutschen Markt erschienen und der Preis ist mit 895 Euro recht hoch angesetzt. Laut ixbt.com lässt sich dieser Preis durch die professionellen Eigenschaften des Geräts und seine Anpassung an zukünftige Technologien erklären. Der Router BE19000 Pro arbeitet in einem Tri-Band-System (2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz), was eine effiziente Verteilung der Netzwerklast ermöglicht.

Beispiellose Geschwindigkeit und technische Möglichkeiten

Xiaomi gibt an, dass der Router BE19000 Pro theoretisch Datenübertragungsraten von bis zu 19.000 Mbps (19 Gbps) erreichen kann. Natürlich kann die tatsächliche Geschwindigkeit je nach regulatorischen Anforderungen der verschiedenen Länder und der Leistung der verwendeten Geräte variieren. Dennoch ist der Wi-Fi 7 Standard aufgrund der minimalen Latenzzeiten ideal für Gamer und professionelle Streamer.

Eines der besonderen Merkmale des Geräts ist die Auswahl an kabelgebundenen Schnittstellen. Der Router ist mit mehreren Hochgeschwindigkeitsanschlüssen ausgestattet, über die Server oder Gaming-PCs mit hohem Datenaufkommen verbunden werden können. Dies ermöglicht es, das Heimnetzwerk in ein kleines Rechenzentrum zu verwandeln.

Möglichkeit zur Erstellung eines persönlichen Cloud-Speichers

Das Vorhandensein eines speziellen M.2-Steckplatzes im Gehäuse des Routers BE19000 Pro war eine unerwartete Überraschung für die Nutzer. Durch den Einbau einer SSD in diesen Steckplatz kann der Router als einfacher Netzwerkspeicher (NAS) genutzt werden. Dadurch können Benutzer ihre Dateien direkt auf ihren eigenen Geräten speichern und aus der Ferne darauf zugreifen, ohne auf Cloud-Dienste von Drittanbietern angewiesen zu sein.

Die Abmessungen des Geräts betragen 242 × 70 × 273 mm, was auf ein recht massives Design hindeutet. Bisher hat Xiaomi keine offiziellen Informationen darüber gegeben, wann dieser Flaggschiff-Router in anderen Regionen, insbesondere in Zentralasien und Usbekistan, erscheinen wird. Das Debüt in Europa ist jedoch ein Zeichen dafür, dass der weltweite Verkauf bald beginnen könnte.

Für Nutzer in Usbekistan könnte dieses Gerät besonders interessant sein, da sich das Hochgeschwindigkeits-Glasfaserinternet dort immer weiter verbreitet. Obwohl der Preis hoch ist, wird er als eine Investition mit langfristigem technologischem Potenzial angesehen.