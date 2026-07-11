1X präsentiert hochempfindliche, menschenähnliche Hände für den NEO-Roboter

·33·Technologie
1X präsentiert hochempfindliche, menschenähnliche Hände für den NEO-Roboter

Ein bedeutender Durchbruch in der Welt der Robotik: Das norwegische Unternehmen 1X hat eine neue Generation von Roboterhänden für seinen humanoiden Roboter NEO vorgestellt. Diese Technologie ermöglicht es Robotern, nicht nur komplexe Bewegungen auszuführen, sondern ihre Umgebung auch menschlich wahrzunehmen. Diese Entwicklung gilt als entscheidender Schritt für die Integration von Robotern in unseren Alltag. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die neuen Hände verfügen über 25 Freiheitsgrade, wobei ihre Bewegungsmöglichkeiten denen einer menschlichen Hand maximal angenähert wurden. Laut Ixbt.com liegt die Einzigartigkeit dieses Systems darin, dass es nicht nur Befehle ausführt, sondern auch äußere Einwirkungen messen kann. 22 Freiheitsgrade entfallen auf Finger und Handfläche, 3 auf das Handgelenk. Dies ermöglicht es dem Roboter, die Kontaktkraft bei Objekten in Echtzeit zu spüren und die Greifpräzision anzupassen.

Technologische Exzellenz und Sensibilität

Die Ingenieure von 1X verwendeten bei der Entwicklung der Hände ein "sehnengetriebenes" (tendon-driven) System. Bei diesem Ansatz befinden sich die Motoren außerhalb der Gelenke, und die Kraft wird über flexible Kabel übertragen. Diese Konstruktion ahmt das Prinzip biologischer Sehnen nach und reduziert die Trägheit des Systems. Dadurch kann der Roboter bei unerwarteten Zusammenstößen seine Finger sicher beugen, ohne Menschen in der Nähe zu verletzen.

Auch die technischen Daten sind beeindruckend: Die Greifkraft an den Fingerspitzen erreicht 45 Newton, die Positioniergenauigkeit liegt bei 0,2 mm. Taktile Sensoren auf der Oberfläche der Finger können Druck, Kontaktpunkte und sogar den Moment des Abrutschens eines Objekts erkennen. Diese Präzision ermöglicht es dem Roboter, feinste Arbeiten auf Juwelier-Niveau auszuführen.

  • Zusammenbau von LEGO-Sets und Aufheben kleiner Münzen;
  • Anschließen von USB-C-Kabeln und Eindrehen von Glühbirnen;
  • Tee einschenken, Trauben sortieren und empfindliche Glasbehälter halten;
  • Kommunikation in Gebärdensprache und Abwischen von Oberflächen.
Die neuen Hände des NEO-Roboters sind nicht nur feinmotorisch, sondern auch robust. Sie sind gemäß IP68-Standard vor Feuchtigkeit geschützt und aus lebensmittelechten Materialien gefertigt. Das bedeutet, dass der Roboter in der Küche eingesetzt oder nach Verschmutzung unter fließendem Wasser gereinigt werden kann. Das Handgelenk verfügt über ein Drehmoment von 17,75 N·m, was ausreicht, um schwerere Werkzeuge zu bedienen, Türen zu öffnen und Wagen zu schieben.

Massenproduktion und Zukunftsaussichten

1X hat bereits eine eigene Produktionslinie für diese Hände gestartet und plant, jährlich 10.000 Einheiten herzustellen. Das Wichtigste ist, dass alle Komponenten – von den Motoren bis zu den Polymerbeschichtungen – im eigenen Haus gefertigt werden. Dies beschleunigt die Massenproduktion humanoider Roboter und hilft beim Aufbau der notwendigen Datenbank für das Training von AI-Systemen.

Für Schwellenländer könnten solche Technologien in Zukunft den Dienstleistungssektor und die Hausarbeit revolutionieren. Wenn Roboter tatsächlich so feine Bewegungen wie eine menschliche Hand ausführen können, werden sie zu unverzichtbaren Helfern in der Altenpflege oder bei komplexen technischen Wartungsarbeiten. Dieser Erfolg von 1X zeigt, dass Roboter nicht mehr nur aus Metallteilen bestehen, sondern zu intelligenten und sensiblen Partnern werden.

Робототехника1XNEOТехнологияСунъий Интеллект
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Luftfahrt-Revolution: Electra EL9 mit 45-Meter-Startbahn durchläuft ZertifizierungLuftfahrt-Revolution: Electra EL9 mit 45-Meter-Startbahn durchläuft ZertifizierungHeute, 19:23OpenAI in einer neuen Phase: ChatGPT wird zum sicheren Assistenten für die ganze FamilieOpenAI in einer neuen Phase: ChatGPT wird zum sicheren Assistenten für die ganze FamilieHeute, 19:21USA starten Produktion strahlungsresistenter Mikrochips für Raumfahrt und Verteidigung neuUSA starten Produktion strahlungsresistenter Mikrochips für Raumfahrt und Verteidigung neuHeute, 18:50Humanoide Roboter führen erstmals erfolgreich eine komplexe Operation durchHumanoide Roboter führen erstmals erfolgreich eine komplexe Operation durchHeute, 18:40Motorola Edge 70 Max: Starttermin und technische Daten bekannt gegebenMotorola Edge 70 Max: Starttermin und technische Daten bekannt gegebenHeute, 17:55Xiaomi Router BE19000 Pro in Europa gestartet: Wi-Fi 7 und Ultra-GeschwindigkeitXiaomi Router BE19000 Pro in Europa gestartet: Wi-Fi 7 und Ultra-GeschwindigkeitHeute, 16:27
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update