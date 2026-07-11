SpaceX baut ein riesiges KI-Rechenzentrum im Weltraum

Das von Elon Musk geleitete Unternehmen SpaceX hat im Rahmen seines Starmind-Projekts die technischen Spezifikationen der AI1-Satelliten der nächsten Generation bekannt gegeben, die KI-Rechenaufgaben im Weltraum ausführen sollen. Diese Geräte werden ein riesiges Rechenzentrum im Orbit bilden, das dazu dient, die Last auf terrestrischen Servern zu verringern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut den auf der offiziellen Website des Unternehmens veröffentlichten Informationen wird jeder AI1-Satellit über eine Rechenleistung von 120 kW bis 150 kW verfügen. Zum Vergleich: Dies entspricht der Leistung moderner Server-Racks auf der Erde. Diese hohe Leistungsfähigkeit ermöglicht es, KI-Algorithmen direkt im Weltraum zu verarbeiten.

Technologie in der Größe eines siebenstöckigen Gebäudes

Die AI1-Einheiten werden voraussichtlich deutlich größer sein als die bestehenden Starlink-Satelliten. Ihre Höhe wird der eines siebenstöckigen Hauses entsprechen, wobei die Solarpaneele eine Gesamtlänge von 70 Metern aufweisen. Um solche riesigen Konstruktionen in den Orbit zu bringen, plant SpaceX den Einsatz seines leistungsstärksten Starship -Raketensystems.

Da herkömmliche Kühlsysteme wie Lüfter im Weltraum nicht funktionieren, werden die Ingenieure eine Flüssigkeitskühlung implementieren. Radiatoren mit einer Gesamtfläche von 110 Quadratmetern leiten überschüssige Wärme in das Vakuum des Weltraums ab. Zudem werden die Geräte über eine spezielle Schutzhülle gegen Mikrometeoriten und Weltraummüll verfügen.

Vorteile des Starmind-Projekts

Experten von SpaceX sind der Meinung, dass Rechenzentren im Weltraum mehrere Vorteile gegenüber terrestrischen Anlagen haben:

Kontinuierliche und effiziente Nutzung von Solarenergie;

Keine Beeinträchtigung des ökologischen Gleichgewichts der Erde oder der Wasserressourcen (für die Kühlung);

Ultraschneller Datenaustausch über Laserverbindungen.

Im Rahmen des Projekts werden die Daten über die Starlink-Infrastruktur zur Erde übertragen. Das Unternehmen hat bereits bei der US-amerikanischen Federal Communications Commission (FCC) einen Antrag auf Schaffung des Starmind-Systems gestellt, das bis zu 1 Million Satelliten umfassen könnte. Der Antrag wird derzeit geprüft.

Laut ixbt.com ist der erste Start der AI1-Prototypen für Anfang 2027 geplant. Anschließend wird eine neue Fabrik namens Gigasat für die Massenproduktion dieser Geräte in Betrieb genommen. Dieser Schritt könnte SpaceX nicht nur zu einem Internetanbieter, sondern zu einem Hauptakteur der globalen KI-Infrastruktur machen.