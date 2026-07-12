Abschied vom Lithium: ESS präsentiert Natrium-Ionen-Batterie mit 20 Jahren Lebensdauer

Revolutionäre Veränderungen im Bereich der Energiespeichertechnologien setzen sich fort. Das amerikanische Unternehmen ESS hat offiziell sein modulares Bridge-System auf Basis der Natrium-Ionen-Technologie vorgestellt, das eine würdige Alternative zu Lithium-Ionen-Akkus darstellen könnte. Diese Innovation zieht die Aufmerksamkeit von Branchenexperten nicht nur durch ihre Kosteneffizienz, sondern auch durch ihre langfristige Haltbarkeit auf sich. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Bridge-Plattform ist primär für große Energieversorger, Rechenzentren, Industrieunternehmen und kritische Infrastruktureinrichtungen konzipiert. Der Hauptvorteil des Systems besteht darin, dass es die Abhängigkeit von herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien verringert. Laut IXBT ist das neue Gerät in einem Standard-10-Fuß-Container untergebracht und verfügt über eine Kapazität von 1,2 MWh.

Technische Möglichkeiten und Effizienz

Die Ingenieure von ESS haben das System modular konzipiert. Durch die Kombination mehrerer Blöcke kann die Gesamtkapazität auf bis zu 4,8 MWh gesteigert werden. Bemerkenswert ist, dass der Platzbedarf eines solchen Hochleistungsgeräts die Größe eines Standard-20-Fuß-Containers nicht überschreitet. Dies erleichtert die Installation in Industriegebieten mit begrenztem Platzangebot erheblich.

Das Bridge-System wird betriebsbereit geliefert und erfordert für die Installation keine komplexe Spezialtechnik — einfache Baukräne genügen. Auch das Kühlsystem wurde vereinfacht und arbeitet durch natürliche Luftzirkulation. Dies senkt die Betriebskosten im Vergleich zu komplexen Flüssigkeitskühlsystemen erheblich.

Vorteile der Natrium-Ionen-Technologie

Der Umstieg von Lithium auf Natrium bietet mehrere strategische und wirtschaftliche Vorteile. ESS-Experten heben die folgenden Eigenschaften von Natrium-Ionen-Akkus hervor:

Geringe Kosten und hohe Verfügbarkeit der Rohstoffe;

Hohe Brandsicherheit;

Widerstandsfähigkeit gegenüber Umgebungstemperaturen;

Resistenz gegen langfristige Degradation.

Das System kann in einem sehr weiten Temperaturbereich stabil arbeiten — von minus 40 bis plus 50 Grad Celsius. Dies ist ein entscheidender Faktor für Regionen mit extremem Kontinentalklima. Nach Berechnungen der Entwickler kann das Bridge-System bis zu 20 Jahre halten, ohne dass Batteriemodule ausgetauscht werden müssen.

Derzeit ist das Interesse an der neuen Technologie sehr hoch. Kurz nach dem Markteintritt konnte ESS bereits ein Auftragsvolumen von über 1 Milliarde Dollar sichern. Dies deutet darauf hin, dass Natrium-Ionen-Technologien in naher Zukunft zum Hauptkonkurrenten von Lithium auf dem Energiespeichermarkt werden.