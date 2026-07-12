Abschied vom Lithium: ESS präsentiert Natrium-Ionen-Batterie mit 20 Jahren Lebensdauer

·42·Technologie
Abschied vom Lithium: ESS präsentiert Natrium-Ionen-Batterie mit 20 Jahren Lebensdauer

Revolutionäre Veränderungen im Bereich der Energiespeichertechnologien setzen sich fort. Das amerikanische Unternehmen ESS hat offiziell sein modulares Bridge-System auf Basis der Natrium-Ionen-Technologie vorgestellt, das eine würdige Alternative zu Lithium-Ionen-Akkus darstellen könnte. Diese Innovation zieht die Aufmerksamkeit von Branchenexperten nicht nur durch ihre Kosteneffizienz, sondern auch durch ihre langfristige Haltbarkeit auf sich. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Bridge-Plattform ist primär für große Energieversorger, Rechenzentren, Industrieunternehmen und kritische Infrastruktureinrichtungen konzipiert. Der Hauptvorteil des Systems besteht darin, dass es die Abhängigkeit von herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien verringert. Laut IXBT ist das neue Gerät in einem Standard-10-Fuß-Container untergebracht und verfügt über eine Kapazität von 1,2 MWh.

Technische Möglichkeiten und Effizienz

Die Ingenieure von ESS haben das System modular konzipiert. Durch die Kombination mehrerer Blöcke kann die Gesamtkapazität auf bis zu 4,8 MWh gesteigert werden. Bemerkenswert ist, dass der Platzbedarf eines solchen Hochleistungsgeräts die Größe eines Standard-20-Fuß-Containers nicht überschreitet. Dies erleichtert die Installation in Industriegebieten mit begrenztem Platzangebot erheblich.

Das Bridge-System wird betriebsbereit geliefert und erfordert für die Installation keine komplexe Spezialtechnik — einfache Baukräne genügen. Auch das Kühlsystem wurde vereinfacht und arbeitet durch natürliche Luftzirkulation. Dies senkt die Betriebskosten im Vergleich zu komplexen Flüssigkeitskühlsystemen erheblich.

Vorteile der Natrium-Ionen-Technologie

Der Umstieg von Lithium auf Natrium bietet mehrere strategische und wirtschaftliche Vorteile. ESS-Experten heben die folgenden Eigenschaften von Natrium-Ionen-Akkus hervor:

  • Geringe Kosten und hohe Verfügbarkeit der Rohstoffe;
  • Hohe Brandsicherheit;
  • Widerstandsfähigkeit gegenüber Umgebungstemperaturen;
  • Resistenz gegen langfristige Degradation.
Das System kann in einem sehr weiten Temperaturbereich stabil arbeiten — von minus 40 bis plus 50 Grad Celsius. Dies ist ein entscheidender Faktor für Regionen mit extremem Kontinentalklima. Nach Berechnungen der Entwickler kann das Bridge-System bis zu 20 Jahre halten, ohne dass Batteriemodule ausgetauscht werden müssen.

Derzeit ist das Interesse an der neuen Technologie sehr hoch. Kurz nach dem Markteintritt konnte ESS bereits ein Auftragsvolumen von über 1 Milliarde Dollar sichern. Dies deutet darauf hin, dass Natrium-Ionen-Technologien in naher Zukunft zum Hauptkonkurrenten von Lithium auf dem Energiespeichermarkt werden.

ESSBridgeНатрий-ионЭнергияТехнология
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Lenovo stellt neuen Computer mit zwei unabhängigen GeForce RTX 5060 Ti Grafikkarten vorLenovo stellt neuen Computer mit zwei unabhängigen GeForce RTX 5060 Ti Grafikkarten vorHeute, 03:00KI erstmals bei der Steuerung eines Kernreaktors in den USA getestetKI erstmals bei der Steuerung eines Kernreaktors in den USA getestetHeute, 02:29NVIDIA Rubin Ultra KI-System auf 21 Millionen Dollar geschätztNVIDIA Rubin Ultra KI-System auf 21 Millionen Dollar geschätztHeute, 01:23NVIDIA bereitet das Modell GeForce RTX 5090 SE vor: Funktionen und UnterschiedeNVIDIA bereitet das Modell GeForce RTX 5090 SE vor: Funktionen und UnterschiedeHeute, 00:26SpaceX baut ein riesiges KI-Rechenzentrum im WeltraumSpaceX baut ein riesiges KI-Rechenzentrum im WeltraumGestern, 23:59Unerwartete Krise auf dem Computermarkt: Speicherchip-Mangel im Jahr 2027Unerwartete Krise auf dem Computermarkt: Speicherchip-Mangel im Jahr 2027Gestern, 23:28
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update