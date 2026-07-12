Lenovo stellt neuen Computer mit zwei unabhängigen GeForce RTX 5060 Ti Grafikkarten vor

Lenovo hat eine einzigartige Konfiguration seiner neuen ThinkCentre X Tower Workstation auf dem chinesischen Markt eingeführt. Das Hauptmerkmal dieses Geräts ist, dass es mit gleich zwei NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Grafikkarten ausgestattet ist. Dieser Ansatz dient dazu, die Grafikleistung für professionelle Anwender erheblich zu steigern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com erschien der neue Computer auf der Handelsplattform JD zu einem Preis von 35.999 Yuan (ca. 5.300 USD). Es ist erwähnenswert, dass Lenovo diese Geräteserie erstmals auf der CES 2026 präsentierte, jedoch wurden Preis und technische Details der Version mit zwei Grafikprozessoren erst jetzt bekannt gegeben.

Grafikleistung und technische Möglichkeiten

Das Herzstück des Systems bildet ein 24-Kern Intel Core Ultra 7 270K Plus Prozessor. Das Gerät ist mit 64 GB RAM und einer 1 TB SSD ausgestattet. Die beiden GeForce RTX 5060 Ti Grafikkarten bieten insgesamt 32 GB GDDR7-Speicher. Es gibt jedoch einen wichtigen Aspekt: Lenovo klassifiziert diesen Computer nicht als Gaming-Hardware.

Der Grund dafür ist, dass das System die Kombination der Grafikkarten mittels klassischem SLI nicht unterstützt. Das bedeutet, dass moderne Spiele diese beiden Karten nicht als einen einzigen 32 GB Grafikbeschleuniger erkennen können. Stattdessen arbeitet jede Grafikkarte unabhängig, und die Aufgabenverteilung wird von spezieller Software übernommen.

Einsatzbereiche und Gehäusestruktur

Arbeit mit und Training von AI-Modellen;

Komplexe 3D-Renderings und Visualisierungsprozesse;

Verarbeitung großer Videodatenmengen;

Ingenieurberechnungen und wissenschaftliche Modellierung.

Die Workstation ist primär für folgende Bereiche konzipiert:

Das Gerät ist in einem 34-Liter-Gehäuse mit den Maßen 425 × 225 × 495 mm untergebracht. Es wiegt etwa 21 Kilogramm. Die Ingenieure von Lenovo haben besonderes Augenmerk auf Staubschutz und interne Überwachungsfunktionen gelegt. Der Computer überwacht die Effizienz der Lüfter und den Verschmutzungsgrad der Komponenten in Echtzeit.

Was die Konnektivität betrifft, so ist der ThinkCentre X Tower mit dem modernsten Wi-Fi 7 Adapter, zwei Gigabit-Ethernet-Ports und einer Thunderbolt 4 Schnittstelle mit 40 Gbps Geschwindigkeit ausgestattet. Bisher gibt es keine offiziellen Informationen darüber, wann diese leistungsstarke Workstation außerhalb Chinas erhältlich sein wird oder wie der internationale Preis aussehen wird.