Startaufstellungen für das Spiel Norwegen gegen England bekannt gegeben

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Startaufstellungen für das Spiel Norwegen gegen England bekannt gegeben

Norwegen und England treffen im Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Das Spiel beginnt heute um 02:00 Uhr Taschkenter Zeit im Miami Gardens Stadion in Miami. Die Teams haben ihre Startaufstellungen bekannt gegeben. Norwegen spielt in einer 4-1-2-3-Formation, während England in einem 4-2-3-1-System antritt. Die Liste der Ersatzspieler und Cheftrainer ist auf dem Screenshot nicht vollständig sichtbar.

Norwegens Startaufstellung:

• E. Nyland
• J. Ryerson
• K. Ajer
• T. Heggem
• D. Møller Wolfe
• S. Berge
• M. Ødegaard
• P. Berg
• A. Sørloth
• E. Haaland
• A. Schjelderup

Englands Startaufstellung:

• J. Pickford
• N. O'Riley
• M. Guéhi
• J. Stones
• E. Konsa
• D. Rice
• E. Anderson
• A. Gordon
• J. Bellingham
• N. Madueke
• H. Kane

Der Sieger der Partie zieht ins Halbfinale ein. Norwegen setzt im Angriff auf Haaland, Sørloth und Schjelderup, während England durch Kane, Bellingham, Gordon und Madueke für Gefahr sorgen will.

НорвегияАнглияЭрлинг ХоланнГарри КейнЖуд БеллингемFIFA 2026
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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