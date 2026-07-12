Startaufstellungen für das Spiel Norwegen gegen England bekannt gegeben
Norwegen und England treffen im Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Das Spiel beginnt heute um 02:00 Uhr Taschkenter Zeit im Miami Gardens Stadion in Miami. Die Teams haben ihre Startaufstellungen bekannt gegeben. Norwegen spielt in einer 4-1-2-3-Formation, während England in einem 4-2-3-1-System antritt. Die Liste der Ersatzspieler und Cheftrainer ist auf dem Screenshot nicht vollständig sichtbar.
Norwegens Startaufstellung:
• E. Nyland
• J. Ryerson
• K. Ajer
• T. Heggem
• D. Møller Wolfe
• S. Berge
• M. Ødegaard
• P. Berg
• A. Sørloth
• E. Haaland
• A. Schjelderup
Englands Startaufstellung:
• J. Pickford
• N. O'Riley
• M. Guéhi
• J. Stones
• E. Konsa
• D. Rice
• E. Anderson
• A. Gordon
• J. Bellingham
• N. Madueke
• H. Kane
Der Sieger der Partie zieht ins Halbfinale ein. Norwegen setzt im Angriff auf Haaland, Sørloth und Schjelderup, während England durch Kane, Bellingham, Gordon und Madueke für Gefahr sorgen will.
…