Ninja stellt das Gerät Slushi Twist für die Zubereitung von gefrorenen Getränken zu Hause vor

·48·Technologie
Ninja stellt das Gerät Slushi Twist für die Zubereitung von gefrorenen Getränken zu Hause vor

An heißen Sommertagen ist das Bedürfnis nach erfrischenden Getränken größer denn je. Die Marke Ninja, die sich auf dem Markt für Haushaltsgeräte etabliert hat, hat ihre aktualisierte Ninja Slushi Twist Maschine zur Zubereitung von gefrorenen Getränken (Slushies) vorgestellt, um dieses Problem zu lösen. Dieses Gerät ermöglicht die professionelle Zubereitung von nicht nur gefrorenen Säften, sondern auch komplexen Cocktails und Kaffeegetränken zu Hause. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Der Hauptunterschied und Vorteil des neuen Modells gegenüber dem Vorgänger ist sein duales System. Der Slushi Twist ist mit zwei separaten Behältern mit jeweils 1,4 Litern (48 Unzen) Fassungsvermögen ausgestattet, die in der Lage sind, zwei verschiedene Getränke gleichzeitig zuzubereiten. Diese Funktion ist sehr nützlich für Familienfeiern oder Partys mit Freunden, da man gleichzeitig Fruchteis für Kinder und alkoholische Cocktails für Erwachsene zubereiten kann.

Technologische Innovation und intelligente Steuerung

Der bemerkenswerteste Aspekt des Geräts ist seine "Dual SlushAssist"-Technologie. Laut ixbt.com analysiert dieses System den Inhalt jedes Behälters unabhängig und legt eine separate Gefriertemperatur für jede Seite fest. Zum Beispiel kann ein Milchshake auf der einen Seite in einem weichen, cremigen Zustand gehalten werden, während Fruchtsaft auf der anderen Seite zu härteren Eisgranulaten wird.

Der Ninja Slushi Twist beschränkt sich nicht nur auf gefrorene Getränke. Er verfügt über spezielle Modi für die Zubereitung folgender Getränkearten:

  • Klassische Slushies;
  • Frappe und gefrorener Kaffee;
  • Milchshakes;
  • Smoothies und Fruchteis;
  • Alkoholfreie und alkoholische gefrorene Cocktails.
Eine weitere interessante Funktion ist der "Twist"-Spender. Benutzer können mit einem speziellen Hebel jedes Getränk einzeln ausschenken oder beide Geschmacksrichtungen in einem Glas schön (in Spiralform) vermischt ausgeben. Dies macht das Aussehen des fertigen Getränks so attraktiv wie in teuren Cafés.

Benutzerfreundlichkeit und Preis

Der Reinigungsprozess des Geräts wurde ebenfalls maximal vereinfacht. Mit der speziellen Spültaste können die Behälter schnell mit warmem Wasser gereinigt werden. Käufer sollten jedoch bedenken, dass das Modell Slushi Twist aufgrund seiner doppelten Behälter in der Küche deutlich mehr Platz einnimmt. Auch der Preis ist nicht gerade günstig — das Gerät wird auf dem US-Markt für etwa 399,99 Dollar verkauft.

Unter den klimatischen Bedingungen Usbekistans, insbesondere während des langen, heißen Sommers, könnten solche Geräte ideal für große Familien und Menschen sein, die gerne Gäste empfangen. Obwohl diese Technik derzeit hauptsächlich auf westlichen Märkten an Popularität gewinnt, wird erwartet, dass sie bald auch bei lokalen Einzelhändlern und auf Online-Handelsplattformen erscheint.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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