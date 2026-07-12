Gulfstream G700 absolviert Flug mit nachhaltigem Kraftstoff: Ein neues Kapitel in der Luftfahrtgeschichte

Die Luftfahrtindustrie hat einen riesigen Schritt zur Reduzierung ihrer Umweltauswirkungen gemacht. Gulfstream Aerospace hat umfangreiche Testflüge seines hochmodernen Business-Jets, der Gulfstream G700, mit 100 Prozent nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) erfolgreich abgeschlossen. Diese Untersuchung hat die Möglichkeiten eines vollständigen Verzichts auf herkömmliches Flugkerosin in der Praxis bewiesen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die mit Rolls-Royce Pearl 700 Triebwerken ausgestattete Gulfstream G700 flog in einer Höhe von 15,2 Kilometern. Diese Höhe gilt als Standard für die moderne Geschäftsluftfahrt, jedoch wurde erstmals in dieser Distanz ein Flug durchgeführt, ohne einen einzigen Tropfen Kerosin zu verwenden. Während der Tests fungierte die speziell ausgestattete G700 als fliegendes Labor.

Wissenschaftliche Zusammenarbeit und Forschungsumfang

Laut ixbt.com nahmen Experten führender globaler wissenschaftlicher Organisationen an diesem Projekt teil, darunter die NASA, die US-Luftfahrtbehörde (FAA), das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie Rolls-Royce. Die Forscher verglichen die Umweltauswirkungen von drei Kraftstoffarten in der Luft: herkömmliches Kerosin, eine SAF-Mischung und 100 Prozent reiner SAF-Kraftstoff.

Während des Experiments flog das Laborflugzeug hinter einem G800-Modell, um die Zusammensetzung der Abgase und Kondensstreifen (Inversion Trails) zu analysieren. Zu diesem Zweck wurde die Kabine der G700 mit speziellen Messgeräten ausgestattet, und die Piloten absolvierten ein spezielles Training, um den Mindestabstand zwischen den Flugzeugen einzuhalten.

Umwelteffizienz und Zukunftspläne

Der Hauptvorteil von SAF besteht darin, dass es nahezu frei von Schwefel und aromatischen Verbindungen ist, die in normalem Kerosin enthalten sind. Dies trägt dazu bei, die Menge der vom Triebwerk ausgestoßenen Partikel drastisch zu reduzieren. Nach ersten Erkenntnissen von Gulfstream hat die Verwendung von 100 Prozent SAF die Luftverschmutzung erheblich gesenkt.

Alle gewonnenen Daten werden nun internationalen Luftfahrtregulierungsbehörden und Klimaforschern zur Verfügung gestellt. Diese Informationen dienen als wichtige Grundlage für die Entwicklung neuer Umweltstandards in der Luftfahrt und für die Festlegung von Anforderungen an nachhaltige Kraftstoffe in der Zukunft.

Solche Technologien sind auch für Regionen wichtig, in denen der Luftverkehrstransit aktiv wächst. In Zukunft wird ein globaler Übergang zu SAF nicht nur für sauberere Luft sorgen, sondern auch die Auswirkungen der Luftfahrtindustrie auf den Klimawandel verringern. Die Tests der Gulfstream G700 waren einer der mutigsten Schritte in Richtung dieses Ziels.