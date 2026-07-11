Luftfahrt-Revolution: Electra EL9 mit 45-Meter-Startbahn durchläuft Zertifizierung

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Luftfahrt-Revolution: Electra EL9 mit 45-Meter-Startbahn durchläuft Zertifizierung

Das US-Unternehmen Electra Aero hat einen wichtigen Schritt zur Markteinführung des Hybrid-Elektroflugzeugs EL9 gemacht, das als echter Wendepunkt in der regionalen Luftfahrt gilt. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat die erste Phase des Zertifizierungsprozesses für das neue Modell abgeschlossen und das G-1 Issue Paper genehmigt. Dieses Dokument dient als grundlegendes Regelwerk für Flugzeuge mit nicht standardmäßigen Technologien und legt fest, wie die Regulierungsbehörde neue technische Lösungen bewerten wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Abschluss dieser Phase für das Projekt Electra EL9 ist das Ergebnis siebenmonatiger intensiver Verhandlungen und jahrelanger Zusammenarbeit. Laut ixbt.com hatte das Unternehmen den Zertifizierungsantrag im November 2023 eingereicht. Das Projekt geht nun in die G-2-Phase über, in der spezifische Methoden zur Bestätigung der Sicherheit des Flugzeugs, einschließlich Bodentests und Flugprüfungen, festgelegt werden.

Technologischer Vorsprung und Kurzstreckenflüge

Das herausragende Merkmal des Modells Electra EL9 ist seine Fähigkeit, auf extrem kurzen Strecken zu starten und zu landen. Nach Berechnungen der Ingenieure reicht für dieses Luftfahrzeug eine Fläche von nur 45 Metern Länge aus. Zum Vergleich: Die meisten modernen Regionalflugzeuge benötigen Start- und Landebahnen von mehreren hundert Metern Länge.

Die technischen Fähigkeiten des Flugzeugs zeichnen sich durch folgende Aspekte aus:

  • Beförderungskapazität von bis zu 9 Passagieren;
  • Flugreichweite von 330 Seemeilen (ca. 610 km);
  • Kraftstoffeffizienz durch ein Hybrid-Elektro-Antriebssystem;
  • Nutzung kleiner Flächen in Vororten und Industriegebieten.
Diese Technologie könnte das regionale Verkehrssystem grundlegend verändern. Die Abhängigkeit von großen Flughäfen wird verringert, was die Logistikkosten senkt und den Passagieren Zeit spart. Das Hybridsystem verspricht nicht nur umweltfreundlich zu sein, sondern auch deutlich geringere Betriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen Flugzeugen.

Das weltweite Interesse an solchen Projekten ist groß. So wurde beispielsweise über die Arbeit am Flugzeug "Partizan" in Russland berichtet, das ein ähnliches Konzept verfolgt. Derzeit liegen jedoch keine neuen Informationen zum Status dieses Projekts vor, was Electra Aero zum Vorreiter in diesem Segment macht.

Für Länder mit bergigen Regionen und abgelegenen ländlichen Siedlungen, wie etwa Usbekistan, könnten solche kompakten Flugzeuge, die wenig Platz benötigen, in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Inlandstourismus und der Logistik spielen. Derzeit setzt die Electra EL9 ihre Testphasen erfolgreich fort.

Electra AeroАвиацияТехнологияEL9Гибрид Самолёт
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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