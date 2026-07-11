32 Stunden unter Trümmern: Das Lächeln der 12-jährigen Fabiana bewegt das Internet

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32 Stunden unter Trümmern: Das Lächeln der 12-jährigen Fabiana bewegt das Internet

In Venezuela blieb die 12-jährige Fabiana Blanco nach einem Erdbeben unter den Trümmern gefangen. Laut BBC verbrachte das Mädchen etwa 32 Stunden allein ohne Wasser und Nahrung.

Rettungskräfte arbeiteten lange daran, sie zu finden. Schließlich wurde ein kleines Loch in die Trümmer geschlagen, durch das der Kontakt zu Fabiana hergestellt werden konnte.

Im Video ist zu sehen, wie das Mädchen lächelnd durch dieses Loch blickt. Dieser Moment verbreitete sich rasend schnell im Internet und wurde von vielen Nutzern als Symbol der Hoffnung gefeiert.

Während sie unter den Trümmern feststeckte, nutzte Fabiana auch ihr Handy. Sie nahm ein Video auf, damit ihre Angehörigen ihren Standort erfahren und die Rettungskräfte sie finden konnten.

Dass das Mädchen lebend gefunden wurde, erregte in den Medien, die über die Folgen des Erdbebens berichteten, besondere Aufmerksamkeit. Ihre Rettungsgeschichte zeigte, dass selbst in schwierigen Situationen Hoffnung bestehen kann.

VenezuelaErdbebenFabiana BlancoRettungHoffnung
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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